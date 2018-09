Predajne s kvalitným vybavením sú úspešnejšie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Dnes si už predajňu otvorí prakticky hocikto, no iba málokomu sa podarí zariadiť ju nábytkom, ktorý zákazníka presvedčí, že je na správnom mieste. To, že vám na vašej predajni skutočne záleží, dáte druhým najavo aj pomocou esteticky a prakticky riešeného vybavenia predajne.

Úložný priestor v predajni

V skladoch hory tovaru, no predajňa skúpa na priestor? Nič to, všetko sa dá vyriešiť, a navyše so zmyslom pre dizajn. Nič nepoteší oko zákazníka viac ako prehľadne uložený tovar v regáloch a vitrínach. Môže si ho detailne prezrieť a porovnať s ostatnými produktmi a bonusom je, ak mu predvediete, ako môže tovar vyzerať uňho doma či keď si ho oblečie.

Stavte na vybavenie, ktoré slúži presne na toto – figuríny žien, mužov a detí môžu sebavedomo predvádzať oblečenie a doplnky. Zákazník tak môže zvážiť, či by si na niečo podobné mohol trúfnuť aj sám, bytové doplnky môžu byť štýlovo rozložené na regáloch alebo odkladacích stolíkoch v kombináciách, ktoré sa jednoducho nedajú prehliadnuť. Takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Čím viac možností na prezentáciu tovaru, tým lepšie dokáže zákazník zapojiť do procesu rozhodovania svoju predstavivosť. Dôležité je predajňu vybaviť zariadením, ktoré je kvalitné: teda púta nielen dizajnovou stránkou, ale aj svojím spracovaním. Regály sú stabilné a odolné voči oderu, nielen tie v predajni, ale aj v skladoch. Sú schopné prispôsobiť sa charakteru aj váhe tovaru a sú dobre udržiavateľné, napríklad v prípade, že ich treba často čistiť.

Vitríny či pulty v predajniach sú nenahraditeľnými pomocníkmi, pokiaľ vystavujete hodnotný tovar alebo si v predajni chcete vytvoriť zákutia, v ktorých môžete so zákazníkom diskutovať a ovplyvňovať jeho rozhodnutie.

Vybavenie, ktoré dotvorí atmosféru

Figurína síce sama osebe nie je nábytkom ani dekoráciou, ale rozhodne by nemala chýbať v žiadnej štýlovej predajni. Vo výklade, ale aj kde-tu v interiéri priťahuje pozornosť alebo svojím spracovaním alebo predovšetkým tým, čo jej oblečiete. Umožnite zákazníkovi prehodnotiť farebné kombinácie či strih oblečenia, predveďte mu, čo sa ako nosí, a nasmerujte ho rovno do kabínky na prezliekanie. V nej sa má cítiť bezpečne a o pohodlie sa postará dostatok priestoru na pohyb či odkladanie oblečenia.

Cestou k pokladni nezabudnite na vhodné naaranžovanie tovaru na odkladacích stolíkoch. Kým bude zákazník čakať v rade pri pokladni, môže prehodnocovať, čo z vystaveného by sa mu ešte mohlo hodiť. Keďže je toho na odkladacom stolíku menej, dokáže si to rýchlo prezrieť a rozhodnúť sa bez toho, aby zdržal ostatných v rade.

Možno vlastníte predajňu s módnymi alebo bytovými doplnkami, možno je vaša prevádzka zameraná na predaj potravín, techniky či náradia. Predovšetkým by ste mali myslieť na jej charakter a na to, že iba funkčné a moderné vybavenie a váš ochotný prístup presvedčí zákazníka o tom, že je na správnom mieste. Pokiaľ si na zariaďovanie predajne netrúfate sami, požiadajte o pomoc profesionálov, ktorí sa postarajú o návrh aj realizáciu predajne.