Primátor. Ako sa šachuje vo volebnej kampani? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Toto je príbeh o zahrávaní sa s ľuďmi, voličmi, médiami, ale aj samotnými kandidátmi. Je o intrigách, podvodoch, zavádzaní a zrade. Je o tom, že napriek dobrým úmyslom vás ten druhý bez pardónu hodí cez palubu: a prečo?

Prečítajte si novú knihu Primátor z pera Márie Bejdovej. Nie je to síce skutočný príbeh o konkrétnej strane, či kandidátovi. Autorka síce vychádzala z reálnych situácií a skutočných ľudí, ale ide skôr o veľmi dobre remeselne zvládnutú fikciu.

Príbeh o vzťahoch na pozadí volebnej kampane.

Nie vždy platí, že ten zlý je potrestaný a ten dobrý je morálnym víťazom v očiach všetkých. Pravda nie je len jedna, každý sa drží života, ako najlepšie vie. Dobrý a poctivý je ocenený len v rozprávkach, v skutočnom živote nikto nie je len dobrý alebo len zlý, preto je veľmi ťažké rozlíšiť, kto by mal nakoniec najviac trpieť.

Volebná kampaň na primátora hlavného mesta sa začína a Mária Bejdová nás necháva nazrieť do zákulisia cez pútavý príbeh.

Ako sa šachuje pri kampaniach?

Ako sa manipuluje s voličmi a médiami?

Ako fungujú vzťahy v pozadí?

Vo víre dobre rozbehnutej volebnej kampane na primátora hlavného mesta sa začína objavovať viacero prekážok. Šéf volebnej kampane Ivan robí všetko pre víťazstvo, no mafiánsky sponzor novej strany mu začína hádzať polená pod nohy. Vyzerá to tak, že intrigy i nevera opantali aj samotného kandidáta.

Do zákulisných bojov vstupuje červenovlasá novinárka Eva. Bezhlavo sa zamiluje a túži zlepšiť život sebe aj svojmu mestu. Všetko však môže zmeniť nahrávka, ktorá sa objaví len dva dni pred voľbami…

Pozrite si book trailer ku knihe:



Autorka Mária Bejdová priznáva, že kniha Primátor môže ovplyvniť blížiace sa komunálne voľby. „Pokiaľ si niekto prečíta, ako to v kampaniach na Slovensku chodí a všimne si niečo, čo si doteraz neuvedomil, môže to ovplyvniť aj jeho rozhodnutie vo voľbách. Na základe tejto knihy si môže dať dokopy súvislosti, ktoré doteraz nevidel.“

Výstižná je aj infografika na výber kandidáta v úvode knihy. Áno, je mierne zveličená, hoci niektorí tvrdia, že je to presný návod…

„Písala som knihu, ktorú by som si ja rada prečítala. Takže som si myslela, že bude najmä pre ženy v mladšom a strednom veku, ktoré si chcú prečítať príbeh z nejakej inej oblasti ako doteraz. No po prečítaní rukopisu viacerými mužmi mám aj od nich veľmi pozitívnu spätnú väzbu,“ tvrdí autorka.

Autorka Mária Bejdová sa o politiku zaujíma už od vysokej školy. Vo svojom okolí má ľudí, ktorí sú súčasťou slovenských politických kampaní už dlhú dobu a sama sa textovo na niektorých podieľala. „Pri tom som videla viacero osobností a počula množstvo zážitkov ľudí, ktoré ma prekvapili alebo zaujali. Spojilo sa to s túžbou písať a povedať bežným čitateľom ako to na Slovensku v tejto oblasti je. Hoci som hľadala, podobnú ľahšiu beletriu som tu nenašla. Skôr len faktografické knihy.“