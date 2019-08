Prichádza do kín: Nočné mory z temnôt

0.0

Scary Stories to Tell in the Dark

US – 2019

Dĺžka: 108 min.

Premiéra: 8. augusta 2019

Žáner: horor

horor Réžia : André Øvredal

: André Øvredal Hrajú: Aubrey Plaza, Mark Hamill, Tim Matheson, Gabriel Bateman a další

Tvoje najdesivejšie predstavy ožijú…

Horor Nočné mory z temnôt urobí z tohtoročného leta dobu strachu. V opustenom dome úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia, než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča s hrozivým tajomstvom ešte pred tým, než sama bez stopy zmizla. Starobylá kniha je plná desivých príbehov a ešte desivejších monštier, ale nie je tak úplne na čítanie. Kniha naopak číta toho, kto s ňou príde do styku. Prečíta jeho najväčšie nočné mory, napíše z nich príbeh a začne ho rozprávať a odvíjať aj v skutočnom živote. A to vrátane hrozivých príšer. Partia tínedžerov sa dostala na miesto neobvyklého zla. Nemali túto knihu nikdy otvárať a mali včas utiecť. Neutiekli. Preto teraz musia čeliť svojmu strachu, nočným morám a desu, ktoré ich prišli zabiť.

Nočné mory z temnôt vznikli v produkcii a podľa scenára filmového a hororového vizionára Guillerma del Tora. Pôvodný filmový Hellboy, Faunov labyrint alebo Tvár vody mu priniesli slávu, obdiv aj Oscarov. Následne ukázal, že divákom vie priniesť zábavu, silný príbeh, strach a hlavne jedinečné vizuálne poňatie. Film nakrútil André Øvredal, ktorého vo svete preslávil mysteriózny Lovec trollov.

Horor Nočné mory z temnôt vznikol podľa slávnej knižnej série Scary Stories to Tell in the Dark, ktorá vo svojej dobe vyvolala kontroverzie vďaka strašidelnosti príbehov a predovšetkým ilustrácií. Knihy neboli preložené do slovenčiny a pre slovenských divákov budú ich hrôzostrašné historky a monštrá úplnou novinkou. Ožil odporný strašiak z polí, mŕtvola, ktorá hľadá svoj palec alebo vred na tele, z ktorého vylezú stovky pavúkov. . .