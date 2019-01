Ľadová sezóna: Cool partička je späť! Ohodnoť článok Ohodnoť článok

USA – 2018;

Dĺžka: 90 min.

90 min. Žáner: animovaná komédia

animovaná komédia Premiéra: 24. januára 2019

24. januára 2019 Réžia: Tim Maltby

Tim Maltby V slovenskom znení Filip Tůma , Kristína Svarinská, Peter Marcin,

Miroslav Noga, Matej Landl, Kamil Mikulčík a ďalší

Cool partička je späť!

Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď sa vonku ochladí, začína pre neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo Severu tá pravá ľadová sezóna, sezóna plná dobrodružstiev a zábavy. Norm najprv spôsobí riadny rozruch na ceste do New Yorku, aby ho po návrate domov čakala jedna dôležitá úloha. Musí z ostatných zvierat Severu postaviť hokejový tím a v jednom veľkolepom zápase zachrániť drahocenný ľad a ich ľadový domov.

Ľadové medvede vynikajú silou a obratnosťou a žijú samotárskym životom. Hrozivou bielou šelmou sa medveď Norm stal pravdepodobne len omylom. Má totiž rád spoločnosť, zábavu a priateľov, zatiaľ čo v tom, ako byť dravý, desivý a nebezpečný vládca premrznutých planín dosť zaostáva. Je to dobrák od kostí, ale či chce alebo nie, Norm je jednoducho ľadový medveď. Žije na Severnom póle a musí sa stať vodcom. Aby získal aspoň trochu potrebného rešpektu, tak sa s osvedčenou skupinou bláznivých nezničiteľných lumíkov vydáva do mesta, ktoré nikdy nespí. Do New Yorku.

Tu si podľa plánu užije okamih slávy a získa slávnostný kľúč k mestu. Ale kam sa pohne, tam vznikajú problémy a zmätky. Nechtiac sa zapletie do bankovej lúpeže, spôsobí obrovskú policajnú naháňačku a nakoniec sú všetci radi, že mesto, kam prišiel, po jeho odchode ešte stojí.

Tá hlavná úloha kráľa Severu Norma ale čaká, až keď je opäť doma. Chamtivá korporácia začala ťažiť ľad jeho domova a Norm sa odhodláva k bláznivému kroku. O osude ich drahocenného ľadu, na ktorom všetci žijú, rozhodne jeden veľkolepý hokejový zápas. Sob do brány, lumíci do obrany, tulene na krídla a medveď do útoku. Zvieratá Severu vytvárajú nádherné hokejové družstvo a začínajú trénovať na zápas s doposiaľ neporazenými šampiónmi.

Čítajte tiež:

Skrátený tréning je v kurze. Má však vôbec zmysel?

Skrátený tréning je v kurze. Má však vôbec zmysel?

S týmto tipom bude písanie správ na iPhone oveľa jednoduchšie