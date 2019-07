Najväčšia letná škola esperanta na svete znova v Nitre

Ohodnoť článok

Letná škola esperanta opäť v Nitre

NITRA 9. júla 2019 – Do Nitry sa vracia najväčšia letná škola jazyka esperanto na svete. Už po trinásty raz ju organizuje občianske združenie Edukácia@Internet, pričom miesto konania sa každý rok mení. Nitru si však organizátori obľúbili natoľko, že sa pre ňu rozhodli už po štvrtí raz.

Priaznivci medzinárodného jazyka esperanto sa stretnú v dňoch od 12. do 20. júla 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy veterinárnej. Na Somera Esperanto-Studado (Letnú školu esperanta) sa popri úplných nováčikoch zúčastňujú aj tí, ktorí sa jazyk učia už nejaký čas – väčšinou cez portál www.lernu.net. Hoci je učenie sa cez internet pohodlné a bez finančných nákladov, predsa len mnohí z nich uprednostňujú aj takúto komunikáciu naživo. Profil zúčastnených nie je ničím, okrem záujmu o esperanto, obmedzený – v Nitre sa stretnú ľudia všetkých vekových kategórií z rôznych kútov sveta. Vítaní sú aj domáci obyvatelia, zaregistrovať sa môžu na https://ses.ikso.net/2019/sk/, kde nájdu všetky potrebné informácie. Týždenné podujatie je aj výbornou príležitosťou nadviazať nové priateľstvá a porozprávať sa v cudzom jazyku. Do Nitry sa doteraz prihlásilo už vyše 160 ľudí z vyše 20 krajín sveta, čo účastníkom umožní oprášiť si znalosti aj z iných jazykov.

Do programu Letnej školy esperanta je zaradená výučba medzinárodného jazyka esperanto pod vedením skúsených učiteľov, spoznávanie mesta a okolia aj počas pol- či jednodenných zájazdov, prednášky, interaktívne činnosti a závery dní budú patriť medzinárodným večerom, koncertom, premietaniu filmov a hudobným zábavám. Súčasťou večerného programu je tradičný Večer národov, na ktorom budú prezentovať svoju krajinu, kultúru a jazyk. To však nie je všetko. „Keďže esperanto funguje ako mostový jazyk, teda vytvára most medzi kultúrami a ľuďmi s rôznymi materinskými jazykmi, chceli sme tieto dva prvky prepojiť. Preto na podujatí robíme aj minikurzy národných jazykov, samozrejme, vrátane slovenčiny,“ hovorí organizátor Peter Baláž z o. z. Edukácia@Internet. Na konci podujatia dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní 26-hodinového kurzu podľa úrovní Európskeho referenčného rámca pre jazyky od A1 po C1.





Esperanto sa dá bezplatne naučiť aj na internete – lernu.net je stránka, ktorú vytvorila práve organizácia E@I, ktorá organizuje aj letnú školu esperanta. „Dávame takto ľuďom možnosť si vybrať, alebo rovno oba spôsoby výučby skombinovať, čo osobne považujem za najlepšie. Navyše „naživo“ sa jazyk učí omnoho rýchlejšie, človek je ním priamo obklopený a je obohatený aj o ten ľudský rozmer, zároveň môže spoznať viaceré súčasti esperantskej kultúry“, dodáva Peter Baláž, ktorý s nápadom na letnú školu prišiel práve v roku 2007, v rámci osláv stého výročia esperanta na Slovensku.

Podujatie sa koná v rámci UNESCO roka: 2019 – medzinárodný rok domorodých jazykov. Záštitu nad podujatím prevzal tento rok predseda NSK Milan Belica ako aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Mesto Nitra sa zároveň stalo oficiálnym partnerom podujatia..

Letná škola esperanta v Nitre je jedným z troch veľkých jazykových podujatí, organizovaných združením „Edukácia@Internet“ v tomto roku na Slovensku. Už koncom mája sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnilo v poradí tretie stretnutie polyglotov (ľudí, hovoriacich mnohými jazykmi) – Polyglot Gathering – ide o najväčšie takéto podujatie na svete – v tomto roku ich prišlo 654 z 60 krajín. Následne koncom septembra (26.-27.9.) rovnako v Bratislave prebehne druhý ročník medzinárodného jazykového festivalu „LingvaFest’2019“, ako oslava viacjazyčnosti a pestrosti jazykov a kultúr Európy i sveta. Slovensko teda v tomto roku skutočne ožije jazykmi – aj vďaka esperantu a esperantistom.



Aj „Mládežnícky esperantský kongres“ na Slovensku – v Liptovskom Hrádku

Už koncom júla (28.7.-4.8.2019) aj Liptov ožije esperantom! V Liptovskom Hrádku sa uskutoční na Slovensku vôbec po prvý krát Mládežnícky esperantský kongres (Internacia Junulara Kongreso – IJK). Pôjde už o 75. ročník tohto podujatia, doteraz sa Slovensku toto podujatia vyhýbalo (konalo sa už vo všetkých okolitých krajinách). Podujatie organizuje SKEJ (Slovenská esperantská mládež), ktorého viacerí členovia (a aj členovia vedenia tohto združenia) pochádzajú práve z regiónu Liptova. Takže ak niekoho jazyk esperanto oslovil, alebo by sa rád zoznámil so zaujímavými ľuďmi z celého sveta a chcel s nimi komunikovať, má šancu sa tento rok na Letnej škole v Nitre esperanto naučiť a už koncom júla ho následne v Liptovskom Hrádku rovno využiť.

Čo je esperanto

Medzinárodný jazyk esperanto má v súčasnosti podľa oficiálnych odhadov do 2 miliónov hovoriacich. Vyznačuje sa najmä jednoduchou zvládnuteľnosťou (za 3-6 mesiacov na dobrú komunikačnú úroveň), ľahkou a presnou gramatikou bez výnimiek a neutrálnosťou – nepatrí žiadnemu národu či krajine, čím umožňuje rovnocennú komunikáciu ľudí s rozdielnymi materinskými jazykmi. Iniciátorom a tvorcom základov esperanta bol poľský lekár Ľudovít L. Zamenhof, ktorý svoju prvú učebnicu zverejnil v roku 1887. Jazyk si ihneď našiel svojich priaznivcov vo všetkých častiach sveta, a aj napriek svojmu plánovému pôvodu sa stal živým, neustále sa rozvíjajúcim jazykom.

Organizátor

Medzinárodné občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom, ktoré letnú školu organizuje, stojí aj za viacerými bezplatnými portálmi na učenie sa jazykov: popri spomínanom portáli Lernu.net prevádzkuje stránku Slovake.eu, prvý bezplatný online kurz slovenčiny pre cudzincov. Spustený bol i podobný kurz nemeckého Deutsch.info či českého jazyka Mluvtecesky.net alebo aj ruského jazyka: www.russky.info Momentálne sa pripravuje kurz jazyka poľského Polski.info/.

Text a foto: ikso.net

