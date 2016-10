Niektoré signály z hviezd možno vysielajú mimozemšťania

Ohodnoť článok

Vedci prispievajúci do mesačného časopisu o astronómii Publications of the Astronomical Society of the Pacific pozorovali zaujímavé signály pochádzajúce zo zoskupenia hviezd. Signály majú podľa nich presne taký tvar, aký predpokladali od mimozemšťanov. Svoju hypotézu detailne popísali v nedávnej štúdii.

„Hypotézu potvrdzujú aj fakty, že signály pochádzajú z malého zlomku hviezd v úzkom spektrálnom rozsahu nachádzajúcom sa blízko zodpovedajúceho spektrálneho typu slnka,“ hovoria autori publikácie E.F. Borra a E. Trottier.

Nič však nie je isté. Vedci sa síce nádejajú, ale kým sa hypotéza nepotvrdí, treba rátať aj s možnosťou, že ide o bežné chemické reakcie.

„Musíme pracovať ďalej. Je to síce nepravdepodobné, ale signály môžu byť aj výsledkom veľmi zvláštnych chemických javov na malom množstve hviezd s galaktickým halom.“

Signály pozostávajú z opakovaných zábleskov, ktoré vyzerajú, ako keby sa mimozemšťania snažili o kontakt.

Seth Shostak, senior astronóm z inštitútu SETI, hovorí, že štúdia rozvírila vodu v astronomických kruhoch. „Viacero ľudí z odvetvia malo voči publikácii námietky. Sám som skeptický, najmä voči spracovaniu dát, ktoré umožňuje v spektrálne analyzovaných hodnotách vyvodzovanie časových výchyliek. Bol by som opatrný.“

Samotní autori priznávajú, že k niektorým záverom dospeli narýchlo. Za hypotézou si stoja, no požadujú jej hlbšie preskúmanie.

