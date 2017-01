Samsung sa na tohtoročnom veľtrhu CES zvýšil latku kvality audio zariadení

Ohodnoť článok

Nové audio zariadenia Samsung ponúknu Ultra High Quality (UHQ) zvuk, ktorý úplne mení počúvanie hudby.

Samsung Electronics Co., Ltd. predstavil najnovší rad domácich audio video produktov, ktoré sú navrhnuté s dôrazom na jednoduché ovládanie a výnimočný užívateľský komfort. Bezdrôtové reproduktory H7, nový soundbar či nové UHD Blu-Ray prehrávače menia zažité predstavy o audio a video zážitkoch.

Už viac ako 10 rokov sa Samsung drží na špičke výrobcov audio a video produktov a zároveň aktívne investuje do výskumu a vývoja nových technológií. Nový produktový rad roku 2017 ponúka inovatívne zariadenia, ktoré odrážajú aktuálny trend celého odvetvia. Elegantný a jednoduchý dizajn v kombinácii so širokými možnosťami integrácie ďalších zariadení sú zásadnými atribútmi všetkých noviniek. „Vždy sa usilujeme o najlepší výsledok. Naše audio video novinky užívateľom prinášajú skutočne čistý, jasný a vše objímajúci zvuk,“ hovorí Jurak Choi, senior viceprezident spoločnosti Samsung Electronics. „V tomto roku sme sa zamerali najmä na užívateľov, ktorí chcú jedno jednoduché zariadenie, ktoré bude v súlade s ich životným štýlom a zároveň bude prinášať bezkonkurenčnú kvalitu zvuku celej domácnosti.“

Vlastná UHQ 32-bitová audio technológia prináša vysoko kvalitný zvuk

Najvýznamnejším zariadením nového radu je UHQ (Ultra High Quality) audio – vlastná technológia spoločnosti Samsung, ktorá sprostredkováva bohatý a prekreslený 32-bitový zvuk z ľubovoľného zdroja s 8- až 24-bitovým audio zdrojom.

UHQ audio dokáže zdokonaliť (funkcia upscaling) kvalitu audio zdrojov až na 32 bitov ako pre pevné aj pre bezdrôtové pripojenie. 32-bitový zvuk je tak ďaleko bližšie originálnej nahrávke, než je tomu u kvality HD. Samsung súčasne vyvinul aj vlastné audio algoritmy, ktoré zaisťujú dokonalý zvuk s využitím inteligentných technológií, ktoré boli špeciálne vyvinuté v americkom audio štúdiu Samsung.

Samsung audio zariadenia sú vybavené technológiou „Distortion Cancelling“, ktorá redukuje zvukové nepresnosti tým, že dopredu predpovedá pohyb vnútorných reproduktorov a ovláda jednotky s cieľom prinášať dokonalý zvuk. Tento efekt funguje veľmi dobre na basovom reproduktore, ktorý reprodukuje silný, ale menej prenikavý zvuk a menej predvídateľný než iné reproduktorové jednotky. Vo výsledku je tak zvuk stabilný a čistý. Medzi nové zvukové profily Samsungu patrí tiež profil „Wide-band Twitter“, ktorý rozširuje a prehlbuje tzv. „Sweet spot“, teda priestor, kde si poslucháč vychutná ideálny zvuk. Ďalším prvkom nového profilu je „Kryštálový zosilňovač“, ktorý odstraňuje ruchy a vďaka tomu si poslucháči môžu vychutnať najpresnejší zvuk na všetkých zariadeniach nového radu.

Bezdrôtový reproduktor H7 podporuje 32 bitový zvuk v UHQ kvalite a ponúka štýlový dizajn

Spoločnosť Samsung tiež ohlásila novú zvukovú technológiu, ktorá reaguje na potreby priaznivcov zvuku v hi-fi kvalite – ide o technickú novinku, ktorá si už v odbore vydobyla chválu i uznanie. Nový bezdrôtový reproduktor H7 od spoločnosti Samsung, ktorý podporuje 32-bitový zvuk v ultravysokej kvalite, získal za svoju vynikajúcu zvukovú kvalitu sprevádzanú špičkovým dizajnom a jedinečným užívateľským zážitkom na veľtrhu CES® 2017 cenu za inováciu. Tento míľnik ďalej posilňuje vedúce postavenie spoločnosti Samsung v tejto kategórii a inovátorské produkty, ktoré spoločnosť vyvíja. Ocenená technológia 32-bitového zvuku v UHQ kvalite ponúka v spojení s reprodukciou basov až do frekvencie 35 Hz pokrytie zvukového rozsahu vnímaného ľudským uchom v celom jeho rozsahu od vysokých frekvencií až po hlboké.

Bezdrôtový reproduktor H7 spoločnosti Samsung ponúka aj špičkový dizajn s mnohými inováciami vrátane elegantného a moderného kovového povrchu, takže osloví aj tých najnáročnejších zákazníkov. To všetko v kompaktnom vonkajšom prevedení v retro štýle, vďaka ktorému sa hudba môže stať stredobodom každej miestnosti.

Dizajn reproduktora ďalej ponúka intuitívnejšie ovládanie pomocou otočného ovládača. Otáčaním ovládača môžu používatelia ovládať nielen hlasitosť, ale aj vyberať skladby zo svojho obľúbeného playlistu, alebo zvoliť niektorú zo služieb ponúkajúcich streamovanú hudbu.

Nový soundbar ponúka neuveriteľne kvalitný zvuk bez toho, aby v miestnosti zaberal zbytočne veľa miesta

Nový soundbar MS750 je prvým soundbarom spoločnosti Samsung, ktorý priamo v základnej jednotke obsahuje subwoofer, čo zaručuje rovnomerné a kryštalicky čisté podanie basov. Vďaka podpore 32-bitového zvuku v UHQ kvalite je možné MS750 použiť u prémiových televízorov ako špičkový systém domáceho kina bez nutnosti používať samostatný subwoofer. Soundbar MS750 celkovo ponúka vysoko realistický zvuk, ktorý poslucháča skutočne vtiahne do stredu diania, k čomu prispieva špičková technológia „up-firing“ a priestorový zvuk používajúci vertikálne výškové reproduktory s technológiou up-mixingu. Po spárovaní s inteligentným diaľkovým ovládačom Samsung je celý zvukový systém v miestnosti ovládaný rovnakým ovládačom ako televízor, čo užívateľovi prináša ešte viac pohodlia.

Riešenie spoločnosti Samsung na prepojenie televízora so soundbarom prichádza aj s niekoľkými skvelými novinkami. Od začiatku roka 2017 je možné soundbar a televízor zapnúť súčasne, a to jednoduchým prepojením oboch jednotiek špeciálnym káblom. Odpadá tak nutnosť použiť pre každý z výrobkov samostatný kábel, čo eliminuje spleť káblov okolo televízora. Vďaka užívateľsky prívetivej konzole v tvare I, pomocou ktorej sa televízor pripojí priamo k soundbaru, sa zlepšila tiež možnosť pripevnenia najnovších domácich audio systémov spoločnosti Samsung na stenu. Toto riešenie výrazne zjednodušuje montáž. Vzhľadom na to, že je potrebné inštalovať iba jednu prípojku, stačí užívateľom vyvŕtať v stene len jeden otvor.

Prehrávač UHD Blu-Ray, ktorý korunuje dokonalý zážitok z domácej zábavy

Nový model M9500 je vynikajúci UHD Blu-Ray prehrávač mediálneho obsahu. Vďaka integrácii technológií Bluetooth® Wireless Streaming Support a Samsung Smart Remote v rámci ekosystému UHD poskytuje tento prístroj optimalizovaný pre HDR ideálny divácky zážitok v rozlíšení UHD. Prostredníctvom nového režimu Private Cinema je možné zvuk televízora M9500 presmerovať do vlastných slúchadiel, čo vám v ktorýkoľvek okamih poskytne flexibilitu pri sledovaní HDR obsahu na vašom televízore bez ohľadu na to, čo sa okolo vás deje.

Okrem týchto funkcií analyzuje prehrávač UHD Blu-ray zdroj práve prehrávaného obsahu a automaticky nastaví televíznu obrazovku aj audio systém na optimálnu úroveň výberom najvhodnejšieho režimu – napr. HDR, Atmos alebo DTS-X. To znamená, že si spotrebitelia teraz môžu bez problému vychutnávať obsah, ktorý chcú, bez toho, aby museli meniť nastavenia v ponukách televízora a audio systému.

Novinkou roku 2017 je u prehrávača UHD Blu-ray lepšia integrácia s mobilnými riešeniami spoločnosti Samsung, čo dáva užívateľom možnosť vychutnať si svoje obľúbené Blu-ray tituly aj na mobilných zariadeniach. S funkciou 360 stupňov môžu užívatelia na svojom mobilnom zariadení vytvoriť obsah a následne 360-stupňové fotografie a videá, ktoré zachytili pomocou UHD Blu-ray prehrávača, zobraziť na akomkoľvek televízore.