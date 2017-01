Takéto parametre môže mať nový smartfón OnePlus 5, „zabijak vlakových lodí“.

Ohodnoť článok

Špekulácie okolo nového nástupcu „zabijaka vlakových lodí“ sa šíria veľmi rýchlo. Čínska spoločnosť, ktorá stojí za projektom OnePlus 3T má tento rok predstaviť nového kráľa medzi smartfónami.

Tip redakcie: Najlepšie smartfóny za rok 2016

Nie OnePlus 4, ale OnePlus 5

Podľa zákulisných klebiet sa nedočkáme OnePlus 4, ale rovno preskočíme na Oneplus 5. Ak vás zaujíma prečo výrobcovia preskočili číslo 4, tak by ste mali vedieť, že štvorka je v Číne nešťastné číslo. Majitelia tak nenechávajú nič na náhodu.

Očakáva sa, že zabijak príde s keramickým telom a bude poháňaný procesorom Qualcomm Snapdragon 835. Narozdiel od svojho predchodcu ponúkne OnePlus 5 viacero farebných variantov, a to zlatý , čierny, modrý a variant s keramickým nádychom.

Mimo toho, že bude vodotesný, ponúkne aj 5,5 palcový Quad HD AMOLED displej, ktorý patrí k vrcholom vo svojej triede. OnePlus nešetril ani na výdrži a vo svojom unibody tele bude ukrývať veľkú 4.000 mAh batériu, ktorá by mala poskytnúť dostatočnú výdrž aj na niekoľko dní. Vnútorné úložisko bude 64 GB, či bude rozšíriteľné zatiaľ nevieme. Očakáva sa, že OnePlus pobeží na Androide 7.0 Nugát.

Predný fotoaparát ponúkne 8 megapixelov a zadný 16. Fotoaparáty by mali byť vybavené aj novými vlastnosťami blesku, ktoré sa budú orientovať podľa sietnice.

Nadchádzajúci model údajne obsahuje aj D-touch zariadenia spojené so snímačom odtlačkov prstov a rýchlym nabíjaním.

Uvidíme či sa aj tento rok podarí vytvoriť telefón, ktorý by sme mohli označiť ako „zabijak vlakových lodí“. Jeho predchodcovia to dokázali, a preto je veľká nádej, že to dokáže aj on.