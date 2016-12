Americké prieskumy odhaľujú najspoľahlivejšie a najkazovejšie autá

Ohodnoť článok

Možno práve vaše auto patrí medzi najkvalitnejšie vozidlá na trhu. Alebo ste kúpili mačku vo vreci a v servise ste častejšie ako doma. Spoznať tie najspoľahlivejšie a najkazovejšie značky vám pomôžu tradičné americké prieskumy zamerané na porovnanie kvality automobilov.

Hodnoteniu kvality áut a následnému zostaveniu rebríčka tých najspoľahlivejších značiek sa každoročne venuje zámorská spoločnosť Consumer Reports. Tá zbiera údaje od majiteľov áut, na základe čoho vyhodnocuje kvalitu a bezpečnosť jednotlivých značiek vozidiel a samotných modelov, čím pomáha kupujúcim z celého sveta pri výbere auta.

Najserióznejší rebríček spoľahlivosti áut v histórii

S porovnaním spoľahlivosti áut od Consumer Reports sa stretávame každý rok, no tentoraz ide o výnimočný prieskum. Spôsobené to je oslovením najväčšieho počtu respondentov, aký sa kedy do zberu údajov zapojil. Tie sa spracovali na vzorke majiteľov viac ako 500 000 áut, pričom do úvahy sa bralo 300 modelov rôznych značiek vyrobených v rokoch 2000 až 2016.

Metodika prieskumu spočíva v zostavení rebríčka s platnosťou na nasledujúci kalendárny rok. Najnovšie údaje tak vytvárajú poradie na rok 2017, pričom poradie najlepších značiek určuje najvyššie percentuálne ohodnotenie. Súčasťou toho je aj rozdelenie značiek do troch kategórií od podpriemernej (do 41%) cez priemernú (od 41 do 60%) po nadpriemernú (nad 60%).

Prvenstvo obhájil Lexus pred Toyotou

Mierne pozmenený systém zostavenia rebríčka prispel k istým zmenám, ktoré v porovnaní s minulým rokom zamiešali kartami na viacerých pozíciách. Prekvapenia sa však netýkali lídra, ktorý si obhájil vlaňajšie prvenstvo. Automobilka Lexus s celkovou 86% úspešnosťou predbehla súperov a po druhý rok za sebou sa zaradila k najspoľahlivejšej značke.

Rebríček najspoľahlivejších značiek áut podľa Consumer Reports :

Poradie Značka auta Skóre (v %) Poradie Značka auta Skóre (v %) 1. Lexus 86 9. BMW 57 2. Toyota 78 10. Honda 57 3. Buick 75 11. Subaru 54 4. Audi 71 12. Acura 53 5. Kia 69 13. Nissan 52 6. Mazda 68 14. Mini 47 7. Hyundai 66 15. Chevrolet 45 8. Infiniti 62 16. Porsche 45

Automobilové značky považované za najkazovejšie

všetky z nich skončili v rebríčku s podpriemerným hodnotením (pod 41%)

Značka Skóre (v %) Značka Skóre (v %) Značka Skóre (v %) Ram 16 Dodge 28 Jeep 30 Fiat 17 Tesla 28 Volkswagen 30 Chrysler 26 GMC 29 Cadillac 32

5 najspoľahlivejších modelov áut dostupných na európskom trhu :

1.Toyota Prius

2.Lexus CT 200h

3.Infiniti Q70

4.Audi Q3

5.Lexus GS

Ak sa chystáte kupovať nové auto, tento americký prieskum vám môže pomôcť nielen pri výbere značky, ale aj konkrétneho modelu. Ide o o jeden z najhodnovernejších rebríčkov, ktorý je zostavený na obrovskej vzorke respondentov. Práve to by malo byť tou najlepšou zárukou serióznosti údajov, ktoré môžete pri kúpe zužitkovať vo svoj prospech.