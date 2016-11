Ohodnoť článok

Každý z nás by chcel vedieť, v čom spočíva zmysel života. Čo potrebujeme ku šťastiu? Trénerka životného štýlu, Sarah Jonesonová , hovorí, že stačí celkom málo. Stačí zodpovedať týchto päť otázok:

1. Čo vás poháňa

Sebapoznanie je kľúčové. Pokiaľ viete, aké máte v živote priority a záujmy, ste už len krôčik od toho, aby ste sa vydali na dobrú cestu. Robte to, čo milujete, a uvidíte, že dobré veci na seba nenechajú dlho čakať.

2. Ste spokojní

Skutočné šťastie je, keď máte pocit, že je všetko tak, ako má byť. Spokojnosť so životom je dôležitá pre to, aby ste dosiahli, čo ste si zaumienili, ale aj pre to, aby ste s tým pomohli ostatným.

3. Ako často sa usmievate

Mali by ste to robiť každý deň. Stačí si spomenúť na ľudí, zážitky alebo veci, ktoré máte radi. Úsmev je nákazlivý, takže ním nešetrite! Môžete tak zlepšiť deň priateľom aj neznámym a ľahšie nájdete zmysel života.

4. Ste pesimista

Pozitívny prístup k životu je pre šťastie veľmi dôležitý. Sústreďte sa na to dobré okolo seba. Každý deň začnite odznova a snažte sa ho využiť najlepšie, ako viete. Nekritizujte sa. Optimisti sú vo všeobecnosti zdravší a obľúbenejší v spoločnosti.

5. Plačete pravidelne

Mnohí vnímajú plač ako slabinu, no opak je pravda. Pomáha nám zbaviť sa negatívnych emócií a lepšie si uvedomiť, ako sa cítime. Je dôležité nedusiť emócie v sebe a vyventilovať sa. Budete sa cítiť lepšie a svet uvidíte s čistejšou hlavou.

Zdroj: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/life-complete-sarah-jones-5-questions-happiness-a7379841.html