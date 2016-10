Ohodnoť článok

Každodenné pitie kávy by mohlo zabrániť vzniku demencie

Výskum zisťoval množstvo prijatého kofeínu u 6500 žien od 65 do 80 rokov.

Nový výskum tvrdí, že každodenné pitie kávy by mohlo pomôcť v boji proti demencii. Časopis gerontológie zverejnil, že u starších žien, ktoré prijímajú väčší obsah kofeínu sa znižuje riziko kognitívnej, teda poznávacej poruchy.

U žien, ktoré skonzumovali viac ako 261 miligramov kofeínu, sa znížilo riziko demencie o 36 percent. Takéto množstvo kofeínu sa nachádza v troch šálkach kávy, alebo v šiestich šálkach čierneho čaju.

„Jedinečnou príležitosťou tohto výskumu bola možnosť skúmať vzťahy medzi príjmom kofeínu a výskytom demencie pri veľkom počte žien, ktoré boli nepretržite a detailne sledované“ uviedla vedúca autorka a profesorka psychiatrie na univerzite Wisconsin-Milwaukee – Ira Driscoll. Avšak dodala, že výskum ešte nie je dokončený a vyžaduje veľa rokov práce.

„I napriek tomu, že nemôžme vytvoriť priame prepojenie medzi vyššou konzumáciou kofeínu a nižším výskytom kognitívnych porúch a demencie, v ďalšom procese výskumu budeme môcť lepšie určiť množstvo kofeínu a vzťah kofeínu s kognitívnymi výsledkami v oblasti zdravia“ povedala pani Ira Driscoll pre Milwaukee Journal Sentinel.

“Výskum na túto tému bude prínosom nielen z preventívneho hľadiska, ale taktiež pre lepšie pochopenie základných mechanizmov a ich vplyvov na demenciu a kognitívne poruchy.”

Štúdia potvrdila, že so starnutím populácie sú spojené aj predpoklady, napríklad to, že počet ľudí trpiacich demenciou by sa mohol v najbližších 35 rokoch štvornásobne zvýšiť.

