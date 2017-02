Puknete smiechom. Európske krajiny vytvárajú satirické videá a parodujú Trumpové “Amerika na prvom mieste”.

Ohodnoť článok

V Európe sa začínajú objavovať satirické videa a zodpovednosť za to nesie Donald Trump. V duchu jeho slov “Amerika na prvom mieste” sa rozhodli zvyšné európske krajiny zaujať vo svete aspoň druhé miesto. Nikto sa predsa nechce hádať so superveľmocou o prvenstve, ale ak by nám uznala aspoň druhe miesto boli by sme radi. Preto sa väčšina európskych krajín rozhodla natočiť video o svojej krajine, ktoré by presvedčilo Donalda o uznaní druhej pozície pre konkrétnu krajinu. Videá- America first, we second” valcujú internet. pozrite si niektoré z nich a puknete od smiechu.

Zdroj: boredpanda.com