Behanie v zime zlepší vaše sebavedomie, no pozor na omrzliny

Mnohých bežcov odradí studené počasie a pohľad z okna v decembri a januári. Avšak, behanie v zime je na dobrý pocit asi to najlepšie, čo môžete v športe zažiť. Nenechajte sa odradiť studeným počasím a ani vetrom. Behanie v zime je prospešné pre vaše telo a dodá vám energiu počas sychravých dní. Prečítajte si, prečo je rovnako dobré ako behanie v lete, no nezabudnite na rady, ktoré vám spomenieme. Vaše zdravie je to najcennejšie, čo máte a behať ste sa rozhodli pre to, aby ste sa cítili dobre. Nie aby ste skončili v nemocnici so zlomenou nohou alebo omrzlinami. Čo vám teda pravidelné zimné behanie dá do života?

Behanie v zime vás spraví odolnými voči prechladnutiu

Toto je zrejme najdôležitejší bod, prečo by ste mali zimné behanie zaradiť do svojho vyťaženého týždňa minimálne dva až tri krát. Ak ste náchylní k prechladnutiu, začnite behať. Striedanie teplôt, termoprádlo a príjemná vlažná sprcha po behaní z vás spraví zdravého človeka, ktorého zmeny teplôt neprekvapia.

Nezabudnite však na kvalitné oblečenie a tenisky. Pri behaní sa zapotíte a určite nechcete ochorieť, keď vás spotených ofúkne studený vietor. Z toho dôvodu vždy majte pri zimnom behaní na hlave čiapku alebo čelenku, ktorá prekryje uši. Hlava je totiž najnáchylnejšia na prechladnutie a aj keď to môže byť akokoľvek nepríjemné, určite si ju počas behania v zime zakryte.

Zlepšenie pamäti, sebavedomia a radosti zo života

Behanie prekrvuje cievy, zahrieva celé telo a pomáha k zlepšovaniu pamäte. Práve to prekrvenie ciev je k tomu kľúčom. Ak budete pravidelne behať (a je jedno či v zime alebo v lete), spozorujete na sebe viacero pozitívnych zmien. Jednou z nich je zlepšenie pamäti a pozitívnejší prístup k životu. Budete vedieť ľahšie riešiť životné situácie a práve pri behaní prídete na myšlienky, na ktoré by ste doma pred televízorom nikdy neprišli. V neposlednom rade to posilní aj vaše sebavedomie a sexi pevné krivky, ktoré na sebe spozorujete.

Dajte si pozor na zlomené nohy, prechladnutie a omrzliny

Aj keď je vonku mínus desať stupňov, stále je to dobrý čas na behanie. Zakryte si však hlavu (najmä uši) a nezabudnite na rukavice. Omrzliny sú nezvratné a veľmi bolestivé. Nepodceňte ani kvalitnú bežeckú obuv. Zlomeniny dolných končatín sa liečia niekoľko mesiacov.