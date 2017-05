Čo sa stane ak sa týždeň stravujete ako modelka Victoria’s Secret

Ohodnoť článok

Stravovať sa ako modelky

Mnoho z nás sa pri pohľade na modelky Victoria’s Secret pýta, ako sa dopracovať k takému telu. Závidíme im ich dlhé nohy, štíhly pás a stehná, čo sa o seba nešúchajú. Obeta, ktoré ženy pre tento vzhľad musia prinášať, je však veľká.

Vyskúšali si to na vlastnej koži

Dve youtuberky sa rozhodli, že si vyskúšajú stravovať sa ako modelky Victoria’s Secret pred prehliadkou. Candace Lowryová a Michelle Khareová sa inšpirovali vyhláseniami dlhoročného „anjelika“, modelky Adriany Limaovej, ktorá v roku 2011 prezradila, čím si pred prehliadkou prechádza.

Podľa jej slov pila deväť dní pred dňom D len proteínové nápoje s práškovým vajíčkom a štyri a pol litra vody. Dva dni pred vystúpením na móle obmedzila príjem vody a 12 hodín pred podujatím už nejedla ani nepila vôbec nič.

„Nepila som, aby som sa zbavila vody v tele – niekedy tak človek môže zhodiť aj štyri kilá,“ vyjadrila sa.

Takáto tortúra by pre mladé dievčatá bola veľmi nezdravá, preto sa rozhodli vyskúšať si jej miernejšiu verziu. Prvé dva dni jedli ovsenú kašu, bielka z vajíčok a pomaranče. Na večeru mali kurací plátok s quinoou a brokolicou. Už na druhý deň sa Michelle sťažovala na únavu. Na tretí deň bojovala so zlou náladou – vtedy už prijímala iba tekutiny.

„Takéto stravovanie je hrozné, nepriala by som ho ani svojim smrteľným nepriateľom,“ okomentovala Michelle jedálniček topmodeliek. „Nie je to zdravý spôsob, ako schudnúť. Zaráža ma to, pretože modelky na móle majú predsa predvádzať oblečenie pre ľudí, majú nás reprezentovať. Žiadny normálny človek by však dobrovoľnej nepodstupoval to, čo ony.“

V závere experimentu sa Michelle vyjadrila, že tekutá strava je len o prežití a že počas pokusu mala problémy so spánkom.

