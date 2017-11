Aké jedlo by ste si podľa zamestnancov McDonaldu nemali NIKDY objednať a prečo Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nie sú to nugetky. Len nijakú paniku.

Zamestnanci McDonaldu prezradili, ktorú položku z ponuky známej siete reštaurácií s rýchlym občerstvením by ste si nemali nikdy objednať, a prečo.

Nie. Nie sú to nugetky (vďakabohu) ani McFlurry (uf). Lacné hamburgery sú tiež v bezpečí.

Vyhnúť by ste sa údajne mali obaľovanému rybaciemu filé v žemli s názvom Filet-O-Fish.

Pri diskusii na portáli Reddit sa pracovníci McDonaldu vyjadrovali k ponuke svojho zamestnávateľa a väčšina sa zhodla na názore, že najhoršia voľba je práve rybací burger.

Je to pravda, ak neviete, ako si ho správne objednať.

„Pri objednávaní treba povedať, že chcete čerstvo pripravené filé,“ vysvetlil jeden zo zamestnancov. Údajne sa čakacia doba predĺži asi o päť minút, no „stojí to za to v porovnaní s rybou, ktorá čaká vo vyhrievaných priehradkách celé hodiny.“

Iný nemenovaný bývalý pracovník gastronomického gigantu s týmto tvrdením súhlasí: „Môžem sa vám zaručiť, že ryba, čo si nájdete v žemli, nebude čerstvá ani pri veľkej dávke fantázie.“

Podľa zamestnancov je jasné, že spomínané filé nemôže byť veľmi svieže. „Ak štvorec z ryby chutí úplne rovnako bez ohľadu na to, či si ju objednám v Denveri alebo na juhu Francúzska, nerobím si nádeje, že by mohla byť čerstvá. (Koniec koncov, je to štvorec, preboha.)

Na otázku, či by zamestnanci McDonaldu ponúkli zákazníkovi aj niečo čerstvo pripravené, jeden z nich odvetil, že je to v podstate ich povinnosť.

„Ak ste ochotní čakať, musíme vám vyhovieť. To isté platí aj v prípade hranolčekov bez soli.“

Tak tu to máte.

Vyhýbajte sa burgeru Filet-O-Fish, ak nemáte chuť pár minút dlhšie čakať na jedlo, ktoré predtým nečakalo niekoľko hodín na vás.

Ani potom však nerátajte s tým, že dostanete absolútne čerstvú rybu. Ibaže do McDonaldu chodievajú ľudia aj tak predovšetkým po rýchle a chutné občerstvenie, takže ak rybu na ich tanieri nechytili v rovnaký deň ráno kdesi v neďalekom zálive, nebude im to až tak prekážať.

Portál The Independent požiadal koncern McDonald’s o vyjadrenie k článku a stále čaká na odpoveď.

