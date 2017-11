Na Pohode 2018 zahrá jedna z najvýraznejších umelkýň súčasnosti St. Vincent Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Na Pohode 2018 zahrá aj jedna z najvýraznejších umelkýň súčasnosti St. Vincent. Za album St. Vincent získala Grammy a NME a The Guardian ho označil za najlepšiu nahrávku roka 2014. V októbri nahrala piaty album Masseduction, pri ktorom sa médiá opäť predbiehajú v superlatívoch: „MASSEDUCTION nie je nič menej, než absolútne vrcholný úspech (musicOMH).“ „Spolu s predchádzajúcim albumom St. Vincent, toto je nahrávka, ktorou St. Vincent vystúpila do legendárnej ríše rezervovanej pre velikánov (DIY)“. Z nej zostúpi medzi fanúšikov aj počas budúcoročného letného turné, v rámci ktorého predvedie svoju impozantnú dávku talentu a excentrické gitarové sóla aj v Trenčíne.

St. Vincent začala hrať na gitare ako 12-ročná. Vyrastala na Hendrixovi, Led Zeppelin, Nirvane a neskôr na piesňach Nicka Cavea a PJ Harvey. Ako tínedžerka si privyrábala na turné svojho strýka, výborného gitaristu, ktorý je členom jazzového dua Tuck & Patti. Tri roky študovala na prestížnej Berklee College of Music. Následne sa vrátila do Texasu, kde sa pridala k symfonicko-rockovej kapele The Polyphonic Spree. Posledným „medzipristátím“ pred začiatkom vlastnej kariéry bola kapela Sufjana Stevensa, ku ktorej sa pridala počas európskeho turné v roku 2016. V tom istom roku začala používať umelecké meno St. Vincent, ktoré si vzala z piesne Nicka Cavea. V nej spomína nemocnicu (St. Vincent), v ktorej naposledy vydýchol básnik Dylan Thomas.

O rok neskôr vydala debut Marry Me, ktorý jej okamžite priniesol uznanie a prirovnania k umelcom ako Kate Bush či David Bowie. Získala za neho ocenenie PLUG Female Artist of the Year. Ešte úspešnejší bol druhý album Actor, ktorý „sa vyšplhal“ medzi TOP 10 nahrávok v rebríčku Independent Albums Chart. Nasledujúci Strange Mercy sa dostal dokonca medzi 20 najpredávanejších albumov americkej hitparády Billboard. V roku 2012 nahrala album Love This Giant s Davidom Byrneom (spevákom legendárnej kapely Talking Heads). Medzi najväčšie mená súčasnej hudby sa definitívne etablovala vďaka štvrtému štúdiovému albumu s názvom St. Vincent. Ten bol najlepšou nahrávkou roka podľa NME, Gigwise, The Guardian či MusicIMH a Time ho zaradil na druhé miesto. Za album získala Grammy v kategórii Best Alternative Music Album, pričom sa stala len druhou ženou, ktorá získala toto ocenenie (v premiérovom roku zvíťazila Sinéad O’Connor).

St. Vincent si v poslednej dobe vyskúšala aj úlohu režisérky, keď sa spolupodieľala na horore XX a stala sa aj prvou ženskou ambasádorkou podujatia Record Store Day.

13. októbra vydala piaty album Masseduction, ktorý je o moci a zvádzaní v rovine politickej, osobnej i sexuálnej. Kontrastne k provokatívnej vizuálnej stránke albumu znie jej prvý singel „New York“, ktorému dominuje jemný klavír, spev a text neskrývajúci citovú zraniteľnosť. Ako píše Kim Hillyard z The Line of The Best Fit: „Album je stručný a znepokojujúci obraz našej doby. Dystopické cukrové elektro, balady odcudzenia, pop-fantasmagorické skladby – návykové a znepokojujúce ako spoločenské konštrukty, ktoré navzájom všetci, lepšie či horšie, hráme.“ Oproti predchádzajúcim nahrávkam je Masseduction omnoho viac synthpopový a tanečný. St. Vincent o ňom pre The Line of Best fit povedala: „Chcela som urobiť niečo, čo ľudí roztancuje, no keď sa budú sústrediť na slová, tak ich rozplačú.“ Osobnú nahrávku plnú protipólov a emócií, ale i virtuózne sóla, nevšedné pódiové choreografie a hlavne skvelú hudbu zahrá a predvedie St. Vincent na Pohode 2018.