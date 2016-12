24 vecí, ktoré ste pravdepodobne nevedeli o filme “Sám Doma”

Ohodnoť článok

Film “Sám doma” je dnes už kultovou záležitosťou. Kto by nepoznal osud malého Kevina, ktorého na Vianoce rodičia zabudli doma a nechali ho napospas dvom šialeným zlodejom. Tento film sa stal vianočnou klasikou a my vám prinášame 24 vecí, ktoré ste o ňom zrejme netušili.

Scenárista John Hughes napísal celý scenár za deväť dní po prekonaní záchvatu úzkosti z cestovania.

Hughesov syn James napísal v časopise Chicago, že myšlienka filmu vznikla na začiatku augusta 1989 pri hektickom rodinnom výlete do Európy. “O dva týždne neskôr, po návrate domov, vyslovil otec myšlienku: “Čo keby sme jedno z detí náhodou zabudli?” povedal James.

Režisér Chris Columbus vyskúšal pred obsadením Macaulay Culkina do role Kevina McCallistera 200 detí.

“Myslím, že John [Hughes] celý čas vedel, že chce Macaulaya vo filme. Myslel som, že vo filme Uncle Buck bol skvelý, ale ja ako riaditeľ som sám sebe dlhoval vidieť ďalších detských hercov.”, povedal John. “Dobre, kľudne rob to, čo je potrebné urobiť,” povedal Columbus. “Videl som 200 ostatných detí, pozrel stovky videokaziet. Potom prišiel Macaulay a ja som okamžite vedel, že to je ten chlapec.”

Kultový soundtrack k filmu od Johna Williamsa takmer nevznikol.

V komentári k filmu Sám doma, Columbus uviedol, že pôvodný skladateľ, Bruce Broughton, nestihol dodať soundtrack k filmu, aj keď niektoré pôvodné plagáty stále nesú jeho meno. Zatiaľ, čo väčšina materiálu z filmu už bola hotová, skladateľ a hudba stále chýbali. Williamsovi bol poslaný finálny náhľad filmu, ktorý si ihneď zamiloval a tak sa rozhodol napísať k nemu hudbu.

Dom McCallisterovcov naozaj existuje, nachádza sa vo Winnetke – predmestí Illinois – asi 21 míľ severne od Chicaga.

Rodina, ktorá v dome pôvodne žila sa v ňom zdržiavala po väčšinu natáčania a údajne sa jej to páčilo. Columbus uviedol, že rodina pripravovala horúcu čokoládu pre hercov a štáb a srdečne ich pozývala dnu. Naposledy dom zmenil majiteľa v roku 2011 a predal sa za 1 580 000 $.

Mnoho interiérových záberov z domu a ďalších scén filmu boli však natočené na strednej škole New Trier v oblasti Chicaga.

Školský plavecký bazén bol upravený na pivnicu McCallisterovcov. Škola bola tiež použitá pre nakrúcanie policajnej stanice a niektorých letiskových scén.

Robert De Niro aj Jon Lovitz obaja odmietli rolu Harryho Lima.

Joe Pesci, ktorý skončil v úlohe Harryho, nebol zvyknutý na roly v rodinných filmoch a údajne často na pľaci nadával.

Columbus, ktorý si chcel najať Pesci na základe jeho úloh v dobre hodnotených filmoch ako “Zúriaci býk” a “Goodfellas”, odporúčal Pescimu hovoriť “chladnička” namiesto slova “k..va”. Columbus tiež v režisérskom komentári uviedol, že Pesci nebola vždy nadšený, že bol na pľaci, kde bolo dieťa hviezdou filmu.

John Candy nahrával svoju scénu takmer celý deň – 23 hodín.

Pracoval od 7-mej rána do 6 ráno, ale ani to nebolo dosť času na to, aby natočil rozlúčkovú scénu s Catherine O’Hara, ktorá hrala Kevinovu mamu, keď dorazí domov.

A improvizoval všetky svoje texty ako skutočný absolvent Second City

Candyho improvizované scény s O’Hara, ďalšou absolventkou Second City, boli tak neúctivé, až sa museli veľakrát strihať, pretože bola príliš bezstarostná, aby boli vierohodné pre mamičku, ktorá sa snaží znovu stretnúť s jej synom.

Starec Marley nebol pôvodne vôbec súčasťou filmu.

Jeho úloha bola vytvorená po prvom scenári. Podľa Columbusa, bolo jeho meno inšpirované príbehmi Charlesa Dickensa, ktorými bol inšpirovaný aj celkový dojem z filmu.

Desivá pec v pivnici bola v skutočnosti len výtvorom dvoch rekvizitárov s reťazami a baterkami.

Columbus pôvodne chcel celú priviesť k životu pomocou CGI efektov, ale relatívne malý 18 000 000 $ rozpočet mu to neumožnil.

Anjeli s nečitými dušami nie je skutočný film. Columbus ho natočill špeciálne pre Sám Doma a použil Ralpha Foodyho – skutočného herca.

vianočné ozdoby, cez ktoré prešiel Daniel Stern, stvárňujúci Marva Merchanta, boli vyrobené z cukrového skla – a trval na tom, aby ich pošliapal bosímy nohami.

A pri svojich vonkajších scénach chodil po snehu s gumennými návlekmi na nohách.

Pri skúšaní scény, kde sa Harry snaží odhryznúť Kevinov prst, Pesci skutočne pohrýzol Culkina, po čom mu ostala jazva.

Marvova hláška, “Prečo si oblečený ako kura?” Bola naimprovizovaná.

Tak ako Kevinova : “Vzdáte sa, alebo si to ešte vypijete?”

Pavúk na Marv tvári bol skutočný a scéna sa natáčala na jeden záber – Stern ale krik len naznačoval aby nevydesil pavúka. Film Bushwhacked bol pôvodne koncipovaný ako pokračovanie Marvovu postavu, ale tento koncept bol zamietnutý pri výrobe.

Sám doma bol šialene úspešný. Zarobil neuveriteľných 476,7 miliónov $ v pokladniach kín na celom svete a bol kinofilmom číslo jedna po dobu 12 týždňov.

Čo je úžasné, vzhľadom na malý rozpočet a skutočnosť, že išlo o detský film.

Tento úspech dokonca vytvoril nové slovo ” to be Home Aloned.” (byť Sám Domovaný)

William Goldman definoval tento výraz v The Big Picture ako popisovať film, ktorý menej úspešný v kinách, kvôli ďalšiemu neustále pretvrvávajúcemu populárnemu filmu.

Je naozaj, naozaj neuveriteľne populárny v Poľsku.

Štyri milióny ľudí si počas Vianoc naladí program v TV, kde ho vysielajú každý rok. Bol to jeden z prvých západných filmov premietaných v Poľsku po páde komunizmu v roku 1990 a v poľštine je nazývaný “Kevin Sam w Domu”, alebo “Kevin sám v dome”

Columbus chcel natočiť dve pokračovania naraz hneď po úspechu prvého filmu (tak aby Culkin príliš nezostárol, čo je proces, ktorý Columbus používa pri svojich pokračovaniach Harryho Pottera), ale štúdio mu to nedovolilo.

Scenár pôvodne končil krátkou scénou po titulkoch, kde Harry a Marv pozerali film Anjeli s nečistými dušami v televízii vo väzení.

V scéne si vymieňajú pohľady, keď si uvedomujú dialóg filmu, ktorý ich podviedol v dome McAllisterovcov.

A nakoniec. Na obraze Buzzovej priateľky je v skutočnosti chlapec, pretože Columbus nechcel, aby sa nejaké dievča cítilo zle kvôli svojmu výzoru.

