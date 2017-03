V roku 2017 bude u Slovákov populárna hlavne exotika. Už si to môžeme dovoliť

Ohodnoť článok

Mnoho ľudí si dáva novoročné predsavzatia spojené s cestovaním. Napríklad, že v každom roku navštívim minimálne jednu novú krajinu. Redakcia Zaujímavosti pre vás preto pripravila zoznam destinácií, ktoré budú trendy v roku 2017. Máte presne dvanásť mesiacov, aby ste okúsili minimálne jednu z nich, takže kam sa vyberiete na dovolenku v tomto roku? Pozoruhodné je, že rok rok cestuje do zahraničia stále viac Slovákov no v porovnaní s rokom 2015 viac Slovákov cestovalo aj po Slovensku.

Tip redakcie: Prírodná kozmetika nemusí byť automaticky zdravšia

Kanárske ostrovy sú v móde už od skorého januára

Napriek tomu, že bola letecká linka spoločnosti Ryanair z Bratislavy na Kanárske ostrovy zrušená už pred niekoľkými rokmi, Slováci túto destináciu stále milujú. Aj keď to od nás nie až tak blízko a let z Viedne alebo Budapešti trvá takmer štyri hodiny, Kanárske ostrovy sú ideálne pre Slovákov, ktorí radi cestujú v zime do tepla. Podobne ako má USA svoju Floridu, Európa má Kanárske ostrovy. Miesto, kde môžete zažiť leto v zime. Populárne sú už od januára kde sa teplota pohybuje okolo príjemných dvadsať stupňov Celzia. Podľa štatistík Eurostat počet slovenských turistov na Kanárskych ostrovoch za posledné roky klesá, no v tomto roku sa očakáva nárast.

Stále viac Slovákov cestuje na Maldivy od kedy sme prišli na to, že tam je lacno

Keď sa povie slovo Maldivy, každý Slovák si predstaví biele pláže a drahé hotely. Nuž, už tomu tak dávno nie je. Maldivy, alebo nespisovne Maledivy či dokonca Malé Divy (naozaj, aj to sme už videli na internete) sa stali v posledných rokoch dostupnejšou destináciou viac ako kedykoľvek predtým. Základom je sa vyhnúť rezortným ostrovom, ktoré sú veľmi drahé aj z toho dôvodu, že ak si chcete na Maldivách postaviť rezort, musíte si kúpiť celý ostrov. Avšak, populárne ostrovy ako Maafushi sú pre turistov s nižším rozpočtom no rovnakou chuťou po exotike.

Nezavrieme ani na dovolenku na Slovensku

Tí, ktorým k životu more a dlhé hodiny v lietadlách naozaj nechýbajú už každoročne objavujú aj krásy Slovenska. Síce sa cestovný ruch na Slovensku vyvíja pomalšie ako v ostatných európskych krajinách, aj Slovensko stojí za zmienku. Letné pobyty v Tatrách sa roky tešia popularite nielen medzi Slovákmi ale aj Čechmi a Poliakmi. Podľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch sa v prvom až treťom štvrťroku minulého roka ubytovalo v ubytovalo v ubytovacích zariadeniach na Slovensku presne 2 303 454 Slovákov. Druhou najpočetnejšou skupinou boli samozrejme Česi s počtom 500 451 návštevníkov, tretí Poliaci a štvrtí Nemci a piati Maďari.

Slovenská agentúra cestovného ruchu taktiež informuje, že ide o 18% nárast oproti minulému roku, čo znamená, že v roku 2016 Slováci cestovali po Slovensku viac a najobľúbenejšie boli v pre návštevníka zo Slovenska výlety na tri noci. Zahraniční turisti tu trávia v priemere dve noci.