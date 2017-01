Veľa snehu a silný mráz: Čo si obliecť na túru v zime?

Ohodnoť článok

Krásne horské prostredie, zasnežené kopce, romantické západy či východy slnka. Turistika či dlhšie prechádzky majú v zime rovnaké čaro ako v teplejších mesiacoch. Poradíme vám, ako sa na zimnú turistiku obliecť.

Dobrý základ a veľa vrstiev

Zimná turistika jednoznačne vyžaduje teplejšie oblečenie. Keďže však ide o fyzický pohyb, príliš sa naobliekať by bola chyba. Oveľa vhodnejšou voľbou je vytvorenie vrstiev oblečenia, ktoré môžete v prípade priaznivého počasia postupne zhadzovať. Základom je spodná vrstva, ktorej úlohou je dostať pot od tela a zároveň tepelne izolovať. Priliehavá termobielizeň a teplé termoponožky by mali byť neoddeliteľnou súčasťou vášho zimného zážitku.

TIP redakcie: Tohtoročná zima v Tatrách ponúkne vyššiu kvalitu služieb

Výber bundy závisí od toho, kam idete

Na meteorologické predpovede sa nedá vždy spoľahnúť, preto by ste mali byť pripravení na akékoľvek výkyvy počasia. Pri výbere ochrannej vrstvy, teda bundy, je nutné si uvedomiť, že záleží aj na tom, kam v nej pôjdete. Dámske páperové bundy sú vhodné na také prechádzky, pri ktorých okrem chôdze nebudete vykonávať iný náročný pohyb. Navyše, je to vhodný výber aj vtedy, ak príliš nefandíte športovému oblečeniu. V tej správne zvolenej dámskej páperovej bunde môžete dokonca vyzerať veľmi elegantne. Ak sa chystáte na zimné športy, siahnite po tenšej bunde, ktorá vám v pohybe nebude brániť.

Bez čiapky do nepôjde

Čiapka, ktorá zakrýva aj uši, by mala byť povinnou výbavou akéhokoľvek zimného outfitu. Cez hlavu nám totiž uniká až 30 % telesného tepla, ktoré by sme si mali radšej nechať pre seba. Omrzliny ohrozujú predovšetkým okrajové časti tela, preto by ste mali ochraňovať ako uši, tak aj prsty a nosiť so sebou rukavice. Výhodou je, že mnohé čiapky vyzerajú tak dobre, že by sme ich najradšej nosili aj mimo zimy.

Foto: Bigstockphoto