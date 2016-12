Tohtoročná zima v Tatrách ponúkne vyššiu kvalitu služieb

Ohodnoť článok

Tatry opäť bodujú a tentoraz si na konto pripíšu úspech v podobe kvalitnejších služieb pre návštevníkov. Najmenšie veľhory sveta tak ponúknu ešte lepšie možnosti na strávenie zimnej dovolenky plnej nezabudnuteľných zážitkov.

Cestovné kancelárie hlásia porovnateľne vyšší záujem o dovolenku u nás ako po minulé roky. To nahráva do karát všetkým prevádzkovateľom hotelov a reštaurácií v Tatrách, no zároveň ich to núti zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb. Táto zima však vyzerá dosť sľubne, pretože naprieč Vysokými aj Nízkymi Tatrami pribúdajú komfortné hotely aj moderné športoviská.

Nové hotely s nadštandardným ubytovaním

Znovuzrodenie Hotela Lomnica

– Prvý hotel postavený vo Vysokých Tatrách bol výkvetom Rakúsko-Uhorska, no dlhé roky prevádzky sa podpísali na jeho dezolátnom stave. Po čase sa našla vôľa na rekonštrukciu a výsledkom je projekt vynoveného 4*hotela s wellness centrom, kongresovou sálou a ubytovacou kapacitou 70 izieb priamo pod Lomnickým štítom.

Nový 4* hotel v Jasnej

– Realizácia jedného z najočakávanejších slovenských hotelov, ktorý ponúkne nadštandardné 4* apartmány, sa pomaly blíži ku koncu. Ide o Hotel Pošta, situovaný priamo od Chopkom, ktorý má otvoriť svoje brány niekedy po Novom roku.

Lepšia kvalita zjazdoviek, viac možností na športové aktivity

Súčasťou zlepšenia služieb sú takisto práce na skvalitnení zjazdoviek, ktoré ponúknu lepšie podmienky na lyžovanie aj v prípade teplejšieho počasia. Okrem kúpy lepších snežných diel či rozširovania vlekov zo strany prevádzkovateľov stoja za zmienku aj nové lanovky či trate pre sánkarov a bežkárov.

– z Hrebienka do Starého Smokovca ide 2,5km sánkarská trať, jej prevádzku však ovplyvňuje snehová nádielka

– lyžiarov poteší nová lanovka na Chopku, ktorá spája jeho južnú a severnú časť

– väčší priestor dostanú aj cyklisti (aj keď už nie v zime), pre ktorých sa pripravuje 60km cyklotrás v okolí Vysokých Tatier.

Pripravované projekty, ktoré v budúcnosti skvalitnia služby

Cezhraničný železničný tunel

– Mnohí turisti chcú oživiť dovolenku návštevou neznámych lokalít. Častým cieľom je aj Zakopané v Poľsku, do ktorého sa cestuje dosť komplikovane, čo má vyriešiť navrhovaný železničný tunel. Ten podkopú popod Tatry, vďaka čomu sa cestujúci presunú z Popradu do Zakopaného za 15 až 20 minút.

5* hotel Damian v Jasnej

– Na realizácii nového luxusného rezortu v Jasnej sa už pracuje, no otvorenie hotela je naplánované až na rok 2018. Návštevníci budú môcť využiť luxusné apartmány, fitness či kúpeľné centrum s plochou 1500m2.

Na Donovaloch má vyrásť lyžiarska hala

– Aj keď Donovaly s Tatrami nemajú spoločné takmer nič, návštevníkom môžu ponúknuť netradičný zážitok. V snahe oživiť stredisko chcú postaviť lyžiarsku halu, vôbec prvú v strednej Európe, ktorá sa bude prevádzkovať aj v lete.

Ak sa chystáte stráviť svoju zimnú dovolenku v Tatrách, potom sa môžete pripraviť na lepšie podmienky, vyšší komfort pri ubytovaní aj viac športových možností. Tohtoročné zlepšenie služieb však ani zďaleka nie je koniec snahy o krajšie a lepšie Tatry. Tie totiž čakajú na ďalšie projekty, ktoré môžu vrátiť cestovný ruch v našej najnavštevovanejšej destinácii na vrchol.