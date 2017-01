9 Tajomstiev mamičiek, ktoré sa vyspia. Šieste asi nepoteší

Ohodnoť článok

Niektoré deti nemajú problém zaspať už od narodenia. Iné deti to musíte naučiť. Aké je tajomstvo týchto šikovných mamičiek? Prečítajte si deväť najbežnejších praktík.

Všetky dodržiavajú spánkový rozvrh

Tieto mamičky radšej vynechajú popoludňajšiu narodeninovú párty aby si ich batoľatá mohli zdriemnuť. Starých rodičov vyhodia hneď po večeri aby ich deti mohli ísť včas do postele. Ich deti neuvidia ohňostroj do kým nebudú mať deväť rokov. Tieto mamičky jednoducho obetujú skoro každú spoločenskú príležitosť len aby týchto malých nezbedníkov dostali do postele včas.

Deti dávajú spať veľmi skoro

Smutný fakt je, že deti, ktoré sa budia pred východom slnka sa tak budú budiť stále aj keď ich do postele uložíte o deviatej večer. Neskorší čas ísť spať nerovná sa neskoršie vstávanie. Skorší spánok býva lepší pre denný rytmus dieťaťa a prispieva k zdravému vytvoreniu spánkových návykov.

Žiaden spánok v aute či kočíku

Tieto mamičky urobia doslova všetko len aby ich deti spali v posteli. Aj keby to malo znamenať nútiť jednoročné dieťa aby počas presunu domov z obchodu nezaspalo v aute. Percento úspešnosti, že sa dieťa pri prenose z auta do postele nezobudí je mizivé. Oni to neriskujú.

Vedia, že spánok vyvolá spánok

Ostatné mamičky a dobre mienení príbuzní majú rôzne teórie a rady: Dajte ich spať neskôr, budú spať dlhšie. Jednoducho vynechajte poobedný spánok a dajte ich večer spať skôr. Avšak spánok nie je intuitívny. Dlhší poobedný spánok má za následok dlhší nočný spánok, nie kratší.

Aspoň hodinu pred spaním všetko povypínajú

Dobre vieme, že svetlo z obrazoviek nám dokáže rozhádzať denný rytmus. Deťom ešte viac. Odolajte nutkaniu posadiť ich pred rozprávku v snahe ukradnúť si pár minút pred tým ako začne každodenný boj s uspávaním. Aj keď ich to môže spraviť ospalými, neexistuje skoro nič viac stimulujúce ich mozgové bunky.

,,Veľké deti do postele”

Ostatné mamičky sa možno nevedia dočkať premiestniť ich detičky z postieľky hneď ako majú 18 mesiacov. No zmena prostredia kde dieťatko spí môže mať destabilizujúci účinok presne v momente keď začína mať tie správne spánkové návyky. Pokiaľ váš maličký nelezie alebo nesnaží sa vyskočiť z postieľky, nechajte ho tam kde sa cíti pohodlne.

Detičky nechávajú zdriemnuť si až do škôlky

No a čo, že sa ostatní škôlkari už vzdali poobedného zdriemnutia. Ak bude vaše dieťa stále zaspávať aj poobede, aj keby len cez víkend, považujte to za výhodu pre vás.

Udržujú v miestnosti príjemnú teplotu a ticho

Termostat nastavený na 20 stupňov aj v zime? Tmavé závesy roztiahnuté v štýle ,,poobednej jaskyne” ? Veď viete…tieto mamičky vždy optimalizujú detskú spálňu.

Nikdy nebudia dieťa, ktoré spí

Povedzme, že vaše malé si pospalo tri hodinky a zobudí sa práve v čase večere. Dovoľte mu to. Hoci to nemá logiku, väčšina bábätiek a detí zvyčajne opäť zaspí do troch hodín od prebudenia sa. Prerušenie ich spánku práve naopak, vedie k budeniu sa počas noci a mrzutej prebdenej noci aj pre vás.

