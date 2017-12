Svetovému fenoménu Despacito statočne konkurovali naše Sokoly. Čo tento rok letelo YouTube Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Možno sa aj vy pýtate, čo tento rok letelo na slovenskom YouTube. Rebríčky najpopulárnejších videí zverejnené vždy koncom roka prezrádzajú, ktoré videá si získali najväčšiu priazeň medzi Slovákmi.

„Aj keď rebríček hudobných videí nasleduje globálne trendy, predsa len je tu jedna slovenská pieseň, ktorá v roku 2017 poriadne zarezonovala na slovenskom YouTube. Stačí len povedať „Hej Sokoly“. Tejto piesni patria až dve priečky v hudobnom rebríčku. Gratulujeme! V nehudobnom rebríčku síce vedú úpravy hitu Despacito v podaní David Band a tiež českého YouTubera Kovyho, no určite stojí za zmienku aj netradičné stretnutie medveďa a cyklistov na Malino Brde. Ustáli to celkom dobre, nemyslíte?“ povedala Alžbeta Houzarová, PR manažérka Google pre Českú republiku a Slovensko.

Zábava, emócie a silné momenty

Rebríček najpopulárnejších nehudobných videí roka inšpiroval hit Despacito. Slovenskí YouTuberi si pripravili špecialitku k príchodu roka 2017. Do rebríčka sa na štvrtom mieste dostal aj medveď zatúlaný na cyklistickú trať na Malino Brde. Školské lavice nám pripomenulo video s vykreslením rôznych typov učiteľov. Slinné žľazy nám sťahovalo pri pohľade na GoGa, ako ochutnával kyslé cukríky, nasleduje GoGov Vlog., kde sa snaží zhrnúť všetky dôležité veci. V slovenskom rebríčku nechýba ani Peter Sagan, ktorý opäť raz predviedol perfektný finiš v Bergene. Určite si spomeniete aj na svoj obľúbený predmet, keď sa vás spýta Sajfa – možno to bude slovenčina a možno štvorec. Rebríček uzatvára Expl0ited s Matúšom, ktorí prežili noc v Aquaparku.

Slovenský YouTube Rewind 2017 – najpopulárnejšie nehudobné videá:

Fenomén Sokoly

Hudba je neoddeliteľnou súčasťou toho, čo vyhľadávame na YouTube. Absolútnou topkou v rebríčku najpopulárnejších hudobných videí sa stal hit Despacito. Rebríček však ovládli aj anglický spevák Ed Sheeran so svojou piesňou Shape of you, zo slovenských interpretov zabodovala pieseň Hej, Sokoly! v podaní I.M.T. Smile a Ondreja Kandráča. A to hneď dvakrát. K hviezdam hudobnej scény na Slovensku sa zaradil aj španielsky spevák Enrique Iglesias s hitom Subeme la radio, ďalej Chaismokers a Coldplay s piesňou Something just like this. V rebríčku tiež figuruje aj americká skupina Imagine Dragons s hitom Thunder. Nováčikmi v rebríčku sú aj spevák Jason Derulo s piesňou Swalla a tiež pieseň Mama, ktorá vznikla vďaka spolupráci anglického dídžeja a skladateľa Jonasa Bluea a austrálskeho YouTubera a speváka Wiliama Singea.

Slovenský YouTube Rewind 2017 – najpopulárnejšie hudobné videá:

Hudobný rebríček slovenských interpretov valcuje raper Kali, no kráľovská koruna patrí skupine I.M.T Smile a Ondrejovi Kandráčovi s pesničkou „Hej, Sokoly!“. Cestu do hudobného rebríčka slovenských interpretov si našiel aj Lukáš Adamec a jeho letný hit Horúca láska, raper Separ, spevák Miro Jaroš a prvú desiatku uzatvára Dominika Mirgová.

Slovenský YouTube Rewind 2017 – najpopulárnejšie slovenské hudobné videá:

GLOBÁLNE REBRÍČKY

Globálny YouTube Rewind 2017 – najpopulárnejšie nehudobné videá

Globálny YouTube Rewind 2017 – najpopulárnejšie hudobné videá

Rebríčky najpopulárnejších YouTube videí v roku 2017 sú zostavované na základe vzhliadnutí, zdieľaní, komentárov, likov a ďalších faktorov.

