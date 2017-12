Používatelia si pri inštalácii aplikácií stiahnu aj nechcený softvér, ktorý o nich zbiera informácie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Mnohé populárne aplikácie v smartfónoch monitorujú každú vašu činnosť. Patria medzi ne aj Uber, Tinder, Skype, Twitter, Spotify a Snapchat. Zistili to akademici z Yaleovej univerzity a spoločnosti Exodus Privacy, ktoré sa zaoberá analýzou mobilných aplikácií. Autori štúdie tvrdia, že by ste týmito zisteniami mali byť poriadne znepokojení.

„Publikovanie tejto informácie je vo verejnom záujme. Používatelia si pri inštalácii aplikácií stiahnu aj nechcený softvér, ktorý o nich zbiera informácie. Jeho cieľ sú zväčša tri veci – ponúkanie reklamy na mieru, analýza vášho správania a zameranie vašej polohy,“ píšu autori v blogu.

Stopy po takomto softvéri našli v 75 percentách z 300 analyzovaných aplikácií. Podľa akademikov dokonca aj aplikácie, ktoré sa ukázali ako „čisté“, môžu obsahovať nechcený softvér. Akurát sa zatiaľ nedá vystopovať. „Obava o narušenie súkromia je namieste, pretože nemáme informácie, na čo budú dáta získané týmto softvérom použité.“

Autori štúdie chceli poukázať na to, aké ľahké je dostať neželaný softvér do vášho telefónu. Preto vyvinuli aplikáciu s názvom Face Grok, ktorá rozoznáva tváre pri použití fotoaparátu, a umiestnili ju na Google Play. „FaceGrok neprenáša žiadne informácie o rozpoznaných tvárach. Stačila by však jednoduchá úprava a mohol by to robiť.“

Odborníci žiadajú väčšiu transparentnosť od vývojárov aplikácií aj spoločnosti Google, ktorá riadi Play store. Ak o nás niekto zbiera informácie, mali by sme o tom vedieť a poznať aj zámer, na čo ich chce použiť.

Čítajte tiež:

Google zbiera dáta užívateľov Androidu, aj keď majú zablokované lokalizačné služby

Zaplatil 8650 eur za pohárik „vzácnej“ whisky, zistil, že je to podvrh

Zdroj: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/uber-tinder-snapchat-spotify-tracking-you-google-play-store-privacy-permissions-privacy-lab-exodus-a8079786.html