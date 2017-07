11 rád, ako sa vyrovnať s rozchodom

Ohodnoť článok

Tesne po rozchode máte pocit, že zažívate najhoršiu vec na svete. Všetci vám vravia, aby ste sa cez to preniesli, no vy si to ani nedokážete predstaviť. Tak veľmi to predsa bolí… Dobrá správa je, že ostatní majú pravdu. Čas všetko zahojí a vy sa postupne dostanete aj cez najbolestivejší rozchod. Ľahké to pravdaže nie je. Tieto tipy vám pomôžu celý proces uľahčiť.

Nebráňte sa emóciám

Potláčanie pocitov je to najhoršie, čo môžete spraviť. Potrebujete pochopiť, čo sa stalo, a vyrozprávať sa z toho. Píšte si denník, hovorte s priateľmi, zájdite za terapeutom. Robte čokoľvek, čo vám pomôže vyjadriť svoje pocity.

Akceptujte svoje omyly

Takmer každý z nás po konci vzťahu ľutuje niektoré momenty z minulosti. Želáte si, aby ste niečo povedali či spravili inak. Je zdravé skúmať svoje chyby a poučiť sa z nich. Ak sa k nim však neustále vraciate, bude ťažké sa cez ne preniesť. Odpustite si. Minulosť je minulosť a nespravíte s ňou už nič. Ste o skúsenosť bohatší a nabudúce sa zachováte lepšie.

Buďte k sebe dobrý

Stáva sa, že ľudia sú po rozchode otrávení sami zo seba. Sú stále frustrovaní a upadnú do depresie. Pripomínajte si, že prežívate náročné a citlivé obdobie, preto najskôr potrebujete zahojiť rany a nabrať sily. Rozmaznávajte sa vecami, ktoré máte radi. Stretávajte sa s kamarátmi, choďte na masáž alebo len do kina. Doprajte si čas, kým všetko prebolí.

Zbavte sa spomienok

Darčeky, spoločné fotky či veci, ktoré si bývalý zabudol. To všetko musí ísť preč, aby vám neustále nepripomínalo minulosť. Ak ich nedokážete vrátiť či vyhodiť, aspoň ich zabaľte do škatule a načas niekam schovajte, nech ich nemáte stále na očiach.

Nekomunikujte s ním

Hoci sa na bývalého snažíte zabudnúť, môžete mať nutkanie mu zavolať. Nerobte to. Všetko by ste len zhoršili. Spravte maximum, aby ste s ním neprišli do kontaktu. Vymažte si jeho číslo a odstráňte ho zo svojich sociálnych sietí. Povedzte kamarátom, nech vám schovajú telefón, ak to inak nejde.

Sústreďte sa na prítomnosť

Znie to ako klišé, no berte svoj život deň po dni. Nevracajte sa do minulosti, ani nemyslite príliš dopredu. Sústreďte sa na prítomnosť a snažte sa prežiť čo najpríjemnejší deň. Čím viac ich ubehne, tým lepšie sa budete cítiť.

Nájdite si nové koníčky

Zmeňte návyky, ktoré vám pripomínajú minulosť. Osviežte svoj život niečím novým. Začnite chodiť do telocvične, naučte sa nový jazyk alebo hrať na hudobnom nástroji.

Nebojte sa požiadať o pomoc

Zrejme sa po rozchode cítite osamelo. Trávte čas s kamarátmi či rodinou a pripomeňte si, že vás obklopujú skvelí ľudia. Nebojte sa blízkym hovoriť o svojich pocitoch. Poproste ich, nech vám pomôžu prísť na iné myšlienky a ťahajú vás niečo robiť aj vtedy, keď si zúfate.

Doprajte si dovolenku

Pár dní dovolenky môže byť presne to, čo teraz potrebujete na vyčistenie hlavy. Opustíte známe prostredie, utvoríte si nové spomienky a zrazu uvidíte svoj svet z inej perspektívy. Ak máte možnosť odísť na výlet, hoci len na pár dní, urobte to.

Zostaňte pozitívni

To sa ľahko povie, ale ako na to? Môžete začať napríklad tým, že si budete viesť „optimistický denník“. Každý deň si do neho zapíšte tri veci, ktoré vás potešili. Pomôže vám to zakončiť deň v dobrej nálade a pripomeniete si, že život je aj v náročnejšom období plný pozitív.

Spíšte si dôvody, prečo chcete zabudnúť

Všetko sa môže zdať jasnejšie, ak si zadefinujete konkrétne dôvody, pre ktoré sa snažíte na bývalého zabudnúť. Spomeňte si, ako ste sa vo vzťahu cítili a čo v ňom nefungovalo. Buďte úprimný, aby ste sa na rozchod dokázali pozrieť čo najobjektívnejšie.

