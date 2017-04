České firmy tlačia na vládu aby prijala euro

Ohodnoť článok

Zavedenie eura v ČR

Praha 19. apríla (TASR) – České firmy stupňujú tlak na politikov, aby Česko čo najskôr prijalo euro. Predseda vlády Bohuslav Sobotka a minister financií Andrej Babiš ale zatiaľ prijatie spoločnej európskej meny odmietajú.

“Do eurozóny musíme vstúpiť čo najskôr, čo by pri dodržaní všetkých lehôt bolo v roku 2021. Kritériá na prijatie eura spĺňame, ide len o politické rozhodnutie,” povedal pre Hospodářské noviny prezident českého Zväzu priemyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Zväz združuje vyše 11.000 českých podnikov a pred jesennými voľbami do Poslaneckej snemovne vypracoval zoznam priorít, na ktoré by sa nová vláda mala zamerať.

Zväz priemyslu plánuje okrem iného lobovať aj za nový stavebný zákon, rýchlejšiu digitalizáciu štátnej správy alebo väčšiu podporu aplikovaného výskumu. Euro je ale pre zväz jednou z hlavných priorít.

Za vstup do eurozóny bude preto presviedčať aj predsedov dvoch najsilnejších politických zoskupení v krajine – hnutia ANO a ČSSD. Andrej Babiš aj premiér Bohuslav Sobotka ale zatiaľ prijatie eura odmietajú.

Vláda je proti

“Som proti zavedeniu eura. Koruna je pre záujmy našej ekonomiky dôležitá. V eurozóne by sme doplácali na štáty ako Grécko, ktoré v nej už dávno nemali byť,” myslí si Babiš. Navyše, už skôr vyhlásil, že o eure by Česi mali rozhodnúť v referende. To ale nič nemení na záväzku z roku 2004 – vtedy Česko pri vstupe do Európskej únie sľúbilo, že euro prijme. Otázkou malo zostať len to, kedy to bude.

Sobotka dlhodobo zastáva názor, že so vstupom do eurozóny nie je potrebné sa ponáhľať. Na druhej strane ale odmieta takzvanú dvojrýchlostnú Európu, čo je jeden z možných modelov budúceho usporiadania EÚ, keď by sa rýchlejšie integrovali štáty, v ktorých sa platí eurom. “Naša pozícia je momentálne taká, že viacrýchlostnú Európu nevítame,” tvrdí premiér.

Pravidlá eurozóny vyžadujú, aby krajina najmenej dva roky pred prechodom na spoločnú menu udržiavala stabilný kurz v rámci pravidiel eurozóny. Nový kabinet by podľa Hanáka mohol o eure rozhodnúť v polovici budúceho roka.

Zväz priemyslu sa do lobovania za euro púšťa ani nie dva týždne po tom, ako Česká národná banka (ČNB) prestala umelo oslabovať korunu. Dlhšie než tri roky trvajúce intervencie pomohli vývozcom, ktorí za svoje výrobky dostávajú zaplatené v eurách, čím podporili českú ekonomiku. Vstup do eurozóny by znamenal, že ČNB o tento nástroj príde. Hanák ale tvrdí, že aj napriek tomu by euro Česku pomohlo.

Podnikatelia si trvajú na svojom

Celkovo, podpora eura medzi českými firmami dlhodobo rastie. Podľa minuloročného prieskumu Hospodářskej komory bolo za prijatie spoločnej meny 60 % oslovených firiem. Pritom dva roky predtým prechod na euro podporovalo len 35 % podnikov.

Podnikatelia, ktorých HN oslovili, sa zhodujú v tom, že vstup do eurozóny by im pomohol. Na druhej strane ale mnohí tvrdia, že sa bez eura stále dokážu zaobísť. “Euro by nám ekonomicky určite prospelo, pretože okolo 40 % tržieb generujeme v zahraničí. Ten rozdiel by ale asi nebol príliš výrazný. Preto je otázkou, či je vhodné prijímať euro práve teraz, v čase brexitu a problémov Grécka. Mali by sme ešte niekoľko rokov počkať,” hovorí šéf IT spoločnosti Unicorn Vladimír Kovář.

Podobný názor má aj Ladislav Verner, ktorého strojárska firma Soma predáva aj nakupuje väčšinu tovarov v eurách. “Vstup do eurozóny podporujem, aj keď by sme tým ušetrili len náklady na zmenu peňazí na mzdy a dane. Z pohľadu štátnika by som bol ale uvážlivejší. Bez koruny totiž stratíme možnosť umelo oslabovať menu počas ďalších kríz,” uviedol.

