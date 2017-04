Na zámku v Bojniciach upália bosorku

Ohodnoť článok

Príbeh Vladislava Opoľského

Bojnice 18. apríla (TASR) – Tajomný príbeh Vladislava Opoľského niekdajšieho palatína, predstaví počas nadchádzajúceho Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice. V poradí 24. ročník podujatia prinesie dávku strachu a tajomna do Bojníc od 27. apríla do 1. mája a od 3. do 6. mája, informovala kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.

Uhorským palatínom sa Vladislav Opoľský sa stal v roku 1367

Svojou rozvahou pozdvihol Uhorsko a otvoril mu nové obzory. Za svoje zásluhy a schopnosti dostal do daru mnoho hradov, medzi mini aj bojnický. “Práve bojnický hrad bol vedený len ako jeho majetok a neexistujú záznamy o tom, že by Bojnice niekedy navštívil osobne. Prečo teda žiadal o panstvo, ktoré bolo mimo jeho záujmov? Otvára sa tak tajomná komnata domnienok, súhier a fantázie, v ktorej Vladislav navštívil bojnické panstvo len na jednu jedinú noc, aby našiel vykúpenie,” načrtla Gordíková.

Podľa scenáristu a režiséra podujatia Vojtecha Bartka bol Opoľský síce významným, mocným a pomáhajúcim, no zároveň i obávaným a nekompromisným mužom. “Pre svoju taktiku a plány odňal majetky plockému biskupovi, ktorý tento čin oplatil cirkevnou kliatbou a zatratil ho,” priblížil.

“Tvrdé srdce máš, Vladislav, sťa z kameňa! Ale i ten sa časom poddá kvapkám dažďa. Tak ako balvan prerazí voda, nech i tvoje srdce otvorí sa v prúde citov. No nie pre lásku lež pre pekelné plamene!”, i tak mohla znieť podľa múzea biskupova kliatba na dušu Opoľského.

“Mohla prebudiť v človeku démona. Takého, čo vo všetkých strigách a bosorkách sveta drieme. A možno sa niekto v poslednej chvíli postavil na stranu Vladislava a vzal hrôzu na seba. Možno panoš, blízky priateľ, ktorý mu bol ako syn. A možno niekto ďalší zaplatil tým najcennejším, čo mal. Láskou a životom. Tak ako krásna bylinkárka Júlia,” dodala Gordíková.

