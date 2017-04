MZ SR chce sprísniť sankcie za vyberanie nepovolených poplatkov v ambulanciách

Ohodnoť článok

Bratislava (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) plánuje sprísniť sankcie za vyberanie nepovolených poplatkov v ambulanciách. Ak si napríklad poskytovateľ alebo spoločnosť, “ktorá manažuje pacienta”, vypýta peniaze za objednanie sa na presný čas v rámci ordinačných hodín, môže získať v prvých dvoch razoch pokutu vo výške 10.000 eur. Ak dôjde k tretiemu takémuto pochybeniu, pokuta sa môže vyšplhať na 20.000 eur. Povedal to dnes novinárom samotný minister. V súčasnosti to totiž funguje tak, že lekári nesmú vyberať žiadne poplatky, okrem zákonom určených, ako sú napríklad rôzne potvrdenia.

Doplnkové ordinačné hodiny Drucker načisto nezavrhol

Túto ideu podľa jeho slov len pozastavil, stále si myslí, že na to nevyzrela doba. Plánuje však stanoviť minimálny počet ordinačných hodín pre praktických všeobecných lekárov. “Mali by byť v rozsahu najmenej 30 hodín týždenne s tým, že dvakrát by mali byť do 14.00 h,” povedal minister. Návrh o sprísnených sankciách spolu s definovaním ordinačných hodín by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania v najbližších dňoch v jednom balíku s konceptom o fungovaní takzvaných nových pohotovostí.

Drucker si stále stojí za navrhovanými poplatkami na urgente v nemocniciach

Je za to, aby pacient s kašľom či nádchou zaplatil za jeho návštevu desať eur. Doteraz to pacienta vyšlo na necelé dve eurá. Kašeľ či nádcha za nepovažuje za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú urgent v nemocnici poskytuje. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Čakárne by podľa neho po tejto zmene nemuseli byť také preplnené. Poplatky by mohli byť v praxi platné tento rok. Ak ale do nemocnice príde človek s úrazom či v ohrození života, nemal by zaplatiť nič. Pohotovostný poplatok vo výške 1,99 eura sa momentálne platiť nemusí, ak je človek následne hospitalizovaný.

Okrem pohotovostí na urgente existujú ešte ambulantné pohotovosti. Chodia sem ľudia, ktorí majú napríklad vysokú horúčku. Pacienti by tu mali po novom zaplatiť dve eurá, teraz sa platí o cent menej. Ak ale lekári nechajú pacienta na pozorovaní alebo posúdia, že ho treba hospitalizovať, takisto by nemal zaplatiť nič.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR urobilo oproti pôvodnému návrhu vo fungovaní ambulantných pohotovostí zmeny. Súčasné takzvané Lekárske služby prvej pomoci (LSPP) by mali zaniknúť v polovici budúceho roka. Drucker navrhuje stanoviť minimálnu pevnú sieť (bude povinná), pohotovosť by chcel mať po novom v každom okresnom meste. Pôvodne to tak nemalo byť, zástupcovia vyšších územných celkov (VÚC) sa však začali ministerstvu ozývať. Ambulantná pohotovosť by mala fungovať v pracovných dňoch od 16.00 do 23.00 h. Drucker najprv navrhoval, aby v pevnej sieti fungovala od 16.00 do 7.00 h. “Po 23.00 h je ľudom stále k dispozícii ústavná pohotovostná služba v rámci nemocníc a záchranná zdravotná služba,” povedal Drucker.

Ostatná časť LSPP by sa podľa ministra ponechala ako doplnková a bude dobrovoľná. Organizátor ju môže zriadiť “iba v rámci svojho spádového územia”, ak bude takáto pohotovosť potrebná.

