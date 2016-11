Ohodnoť článok

Prepúšťanie vo Volkswagen

Berlín 18. novembra (TASR) – Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť 30.000 pracovných miest, z toho väčšinu v Nemecku. Cieľom je zníženie nákladov a zvýšenie ziskovosti. Oznámila to dnes spoločnosť, ktorá ostatný rok zápasí s dôsledkami rozsiahleho emisného škandálu. Ten ju už doteraz stál miliardy dolárov, najmä v dôsledku pokút a kompenzácií v USA. Informovali o tom agentúry Reuters, AP a DPA.

Najnovší plán redukcie počtu pracovných pozícií by mal firme pomôcť ušetriť miliardy eur, ktoré chce využiť na riešenie emisného škandálu, podporu svoje hlavnej značky VW a na zvýšenie investícií do produkcie elektrických vozidiel a do digitálnych služieb.

Tip redakcie: Ak EÚ nezačne regulovať obchod medzi členmi, rozpadne sa

Firma v súčasnosti zamestnáva po celom svete vyše 610.000 ľudí. Plánované prepúšťanie sa najviac dotkne zamestnancov v nemeckých závodoch, kde VW chce prepustiť okolo 23.000 ľudí. Zvyšok príde o prácu v ďalších krajinách, v najväčšej miere v Severnej a Južnej Amerike. Zároveň ale v dôsledku presunu na nové technológie plánuje spoločnosť vytvoriť 9000 nových miest.

Najväčšia nemecká automobilka sa dostala do problémov koncom minulého roka, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) oznámila, že firma do vozidiel s naftovým motorom nainštalovala softvér, ktorý počas emisných testov dokáže maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Firma neskôr inštaláciu problematického softvéru priznala a dodala, že po svete jazdí okolo 11 miliónov áut s takto upraveným softvérom.

Čítajte tiež:

Obama sa z Bieleho Domu sťahuje do zámku. Tieto fotky vám zlomia srdce.

Čo sa aktuálne stavia v Bratislave