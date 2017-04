Policajná brutalita. Pozrite si ako násilne polícia “vyviedla” muža z lietadla 4.67 (93.33%) 3 votes

Policajná brutalita v United Airlines

Chicago 11. apríla (TASR) – Búrku nevôle vyvolal postup amerických aerolínií United Airlines, ktoré z preplneného lietadla nechali v pondelok vyviesť pasažiera proti jeho vôli. Nahrávky incidentu zhotovené mobilmi sa v pondelok šírili sociálnymi sieťami a patrili medzi najviac diskutované témy na Twitteri, Facebooku a Googli.

Videá zachytávajú, ako traja policajti požiadajú muža, aby uvoľnil svoje miesto. Ten tvrdí, že je lekár a na druhý deň musí nastúpiť do služby. Keď odmietne, jeden z policajtov ho stiahne na zem a ťahá ho cez uličku k východu. Muž začne kričať a aj ostatní cestujúci sú v šoku.

United Airlines sa za incident, ku ktorému došlo na linke z Chicaga do Louisville, ospravedlnili. Vysvetlili, že na let 3411 do Louisville sa nutne musela dostať iná posádka United Airlines a preto bolo treba uvoľniť štyri miesta, uviedol denník Chicago Tribune.

Spoločnosť ponúkla bezplatné ubytovanie na jednu noc v Chicagu a bonus 400 dolárov, neskôr zvýšený na 800 dolárov. Keďže sa neprihlásili dobrovoľníci, náhodne boli vybraní cestujúci, ktorých personál vyzval, aby stroj opustili. Traja z nich výzvu poslúchli, voči štvrtému musela zasiahnuť polícia.

Policajt, ktorý pasažiera vytiahol z lietadla, bol dočasne postavený mimo služby.

Preplnené vnútroštátne lety sú v USA bežné. Aerolínie totiž počítajú s tým, že niektorí cestujúci na let nenastúpia a preto predajú viac lístkov, ako je miest. Vlani muselo ostať na zemi takmer pol milióna pasažierov, hoci si miesto rezervovali a zaplatili. Väčšina z nich akceptuje ako ospravedlnenie zľavové kupóny alebo bezplatné lety.

