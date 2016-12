Obama sa chce odplatiť Moskve za zásahy do volieb

Ohodnoť článok

Obama prisľúbil odplatu za údajné zásahy Moskvy do volieb v USA

(TASR) – Americký prezident Barack Obama prisľúbil odplatu za údajné zásahy ruských hackerov do prezidentských volieb v USA. Moskva tieto obvinenia rozhorčenie odmieta.

Tip redakcie: Pápež oslavuje jubileum 80 rokov. Prečítajte si o jeho živote

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) nedávno na základe výsledkov svojho vyšetrovania oznámila, že Rusko zasiahlo do novembrových prezidentských volieb v prospech víťazného republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Z republikánskeho i demokratického tábora preto zaznievajú výzvy, aby celú záležitosť preveril americký Kongres.

Obama vyhlásil, že útok nenechajú len tak

Obama v tejto súvislosti zdôraznil, že akýkoľvek zásah zahraničnej vlády do priebehu volieb v USA musí vyvolať zodpovedajúcu protireakciu. “Čo aj urobíme v čase a na mieste, ktoré si sami zvolíme,” povedal prezident v rozhovore pre americkú rozhlasovú stanicu NPR. Niektoré zo zamýšľaných protiopatrení americká strana otvorene prizná, avšak iné nie, varoval Obama a dodal: “Ale pán (ruský prezident Vladimir) Putin veľmi dobre pozná moje pocity v tejto otázke, pretože som s ním o tom priamo hovoril”.

Obama s k tomu vyjadrí na TK

Obama by sa mal k celej záležitosti vyjadriť ešte dnes na tlačovej konferencii v Bielom dome. Predstavitelia Bieleho domu vo štvrtok označili za “fakt”, že hackeri podporovaní Ruskom pomohli Donaldovi Trumpovi zvíťaziť nad demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. Samotný Trump podľa nich musel o ruskom ovplyvňovaní volieb vedieť; dôkazy na podporu svojich tvrdení však nezverejnili.

Podľa hovorcu Bieleho domu Josha Earnesta museli zásahy do kampane pred americkými voľbami odobriť najvyšší predstavitelia Ruska. Obamov bezpečnostný poradca Ben Rhodes dokonca pripísal zodpovednosť priamo Vladimirovi Putinovi. Trumpov štáb tvrdenia o ovplyvňovaní volieb v USA zo strany Ruska odmieta.

Žiadny americký predstaviteľ však doposiaľ nespochybnil, že by Trump vo voľbách zvíťazil aj bez ruského prispenia. Neexistujú tiež indície, že by Moskva zasiahla aj do procesu spočítavania hlasov.

Čítaj tiež:

Ako si spríjemniť dlhé zimné večery

10 najzvláštnejších faktov o 2. svetovej vojne, ktoré musíte poznať

V decembri sú ľudia najštedrejší