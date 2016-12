Ohodnoť článok

Nemecko: Merkelová vyzvala na zákaz buriek; nechce opakovanie prílevu migrantov

Essen 6. decembra (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes ubezpečila, že vlaňajší obrovský prílev migrantov cez hranice Nemecka sa nezopakuje. Na zjazde svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) tiež vyzvala na zákaz oblečenia známeho ako burka všade, kde to je z právneho hľadiska možné.

Tip redakcie: Najhoršie psychologické experimenty a ich prekvapivé závery

Merkelová vyzvala na zákaz nosenia buriek

“U nás platí: ukážte tvár – preto je úplné zahalenie nemiestne, malo by byť zakázané,” kdekoľvek je to právne možné, vyhlásila Merkelová, za čo si vyslúžila potlesk medzi približne 1000 delegátmi zjazdu v Essene. CDU chce burky zakázať napríklad na súdoch, pri policajných kontrolách a v cestnej premávke. Merkelová tiež signalizovala plány na sprísnenie postoja CDU k utečencom, keď povedala, že “nie každý utečenec môže zostať” v Nemecku. Vlani do krajiny dorazilo 890.000 utečencov a migrantov. Podľa kancelárky hľadali ochranu pred vojnou, prenasledovaním a bezperspektívnosťou a Nemecko ich vtedy prijalo ako jednotlivých ľudí, “nie ako anonymnú súčasť masy”.

Merkelová sa bude uchádzať aj v ďalšom volebnom období

Na druhej strane Merkelová zdôraznila: “Situácia, aká nastala v lete 2015, sa nemôže, nemala by a nesmie zopakovať. To bol a je náš a môj deklarovaný politický cieľ.” Merkelovú, ktorá sa bude na jeseň 2017 uchádzať o ďalšie, už štvrté štvorročné funkčné obdobie spolkovej kancelárky, by mali dnes na zjazde potvrdiť na ďalšie dva roky vo funkcii predsedníčky CDU. Tou je od roku 2000, keď ju po prvý raz zvolili za šéfku strany práve v Essene.

Hlasovanie, v ktorom je jedinou kandidátkou, je skúškou jej straníckej pozície po tom, ako medzi členmi CDU vyvolala nespokojnosť jej migračná politika i – podľa niektorých – celkový posun doľava počas 11 rokov jej vlády. Pred dvoma rokmi hlasovalo za Merkelovú 96,7 percenta delegátov zjazdu strany.

Čítaj tiež:

Pozrite si oficiálny Trailer Strážcovia Galaxie 2

Kto bol sv. Mikuláš?

Každý Slovák minul za prvý polrok približne 1700 eur v obchodoch