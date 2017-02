Paris Match: Marilyn Monroe čakala dieťa s francúzskym hercom Montandom

Ohodnoť článok

(TASR) – Legendárna americká herečka Marilyn Monroe čakala v roku 1960 dieťa s francúzskym hercom Yvom Montandom. Vyplýva to zo svedectva, s ktorým sa krátko pred svojou smrťou v roku 2014 zverila jej priateľka a fotografka Frieda Hullová. Dôkazom je séria Hullovej fotografií so zrejme tehotnou Monroe, ktoré idú do dražby.

Monroe bola tehotná

Ako napísal magazín Paris Match, Monroe a Montand v roku 1960 v Hollywoode nakrúcali film Miliardár v réžii Georgea Cukora. V čase, keď mali spolu ľúbostnú aféru, žili obaja v manželstve – Monroe so spisovateľom Arthurom Millerom, Montand s herečkou Simone Signoretovou. Monroe bola predtým tehotná aj v roku 1957, ale išlo o mimomaternicové tehotenstvo. Potratila počas svadobnej cesty s Millerom. Krátko po nasnímaní spomínaných fotografií v júli 1960 v New Yorku, ktoré Monroe zachytávajú s vypuklým bruškom, prišla aj o toto dieťa.

Tony Michaels, ktorý Hullovej svedectvo zverejnil, uviedol, že fotografka svoje snímky nikdy nezverejnila a prakticky do konca svojho života tajomstvo o tehotenstve Marilyn Monroe nikomu neprezradila. O tehotenstve Hullová vedela, lebo si s Monroe boli veľmi blízke, vysvetlil Michaels, ktorý dal fotografie aj do dražby.

