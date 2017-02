5 kníh, ktoré by mal prečítať každý človek 21. storočia

Ohodnoť článok

Na svete sú milióny kníh, avšak len zopár z nich v sebe nesie silné posolstvo a neuveriteľnú nadčasovosť, vďaka čomu si neprestajne nachádzajú nových a nových čitateľov. Vybrali sme pre vás 5 kníh, ktoré by si mal prečítať každý z nás, pretože ide o diela, ktoré nikdy nestratia na svojej aktuálnosti.

1984 – George Orwell

Hoci anglický spisovateľ George Orwell tento román napísal až tridsaťpäť rokov pred rokom 1984, priam neuveriteľne presne v ňom predpovedal budúcnosť – tyraniu, cenzúru a komunistickú diktatúru. Kniha trefne opisuje svet totality, manipulácie a kontroly, kde sú láska, individualita a sloboda vôle zakázané. Hlavný hrdina Winston Smith sa však rozhodne tomuto systému vzoprieť, za čo ale bude musieť zaplatiť krutú daň.

Veľký Gatsby – F. S. Fitzgerald

Veľký Gatsby je nadčasové dielo o nešťastnej láske, nenaplnených túžbach a hľadaní amerického sna. Dej príbehu sa odohráva v roku 1920 a autenticky zachytáva obdobie prohibície a džezového veku. Autor vo svojom diele majstrovským spôsobom vykreslil vtedajšiu americkú spoločnosť. Dielo, ktoré je exkurziou do vyššej spoločenskej vrstvy plnej pretvárok a povýšeneckých praktík, poukazuje na to, že byť bohatý neznamená aj byť šťastný.

Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry

Jedno z najznámejších diel francúzskej literatúry, Malý princ, bolo preložené až do 180 jazykov. Ide o dojímavý príbeh o pilotovi, ktorého lietadlo sa zrútilo v saharskej púšti, a ktorý sa následne stretáva s chlapcom, ktorý tvrdí, že pochádza z inej planéty. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o rozprávku, v skutočnosti ide o okúzľujúci príbeh o láske a strate plný metafor, prirovnaní a hlbokých myšlienok, ktorý rozhodne nestačí prečítať len raz.

Kto chytá v žite – J. D. Salinger

Román z roku 1951 zachytáva tri dni v živote dospievajúceho chlapca, ktorý má problém zapadnúť do spoločnosti. Príbeh hlavného hrdinu a rozprávača v jednej osobe, Houldena Caulfielda, sa začína práve v deň, keď ho vylúčia zo strednej školy. Houlden je introvertný, citlivý, nahnevaný a nepochopený zároveň. Autor v tomto diele poukázal na témy ako osamelosť, odcudzenie a problémy dospievania. Kniha bola svojho času považovaná za kontroverznú, pretože obsahovala vulgarizmy a vykresľovala sexualitu.

Stopárov sprievodca galaxiou – Douglas Adams

Prvá časť päťdielnej trilógie o bizarnom putovaní naprieč nekonečným vesmírom vyšla po prvýkrát v roku 1979, no vďaka svojej nadčasovosti patrí medzi najobľúbenejšie knihy všetkých čias. Kultová sci-fi klasika rozpráva príbeh pozemšťana Arthura Denta, ktorý spolu so svojím priateľom Fordom Prefectom utečie pred zničením Zeme, ktorú zdemolovali mimozemšťania kvôli výstavbe hyperpriestorovej diaľnice. Nekonečná predstavivosť autora, poriadna dávka irónie a pozoruhodný zmysel pre humor vás určite strhnú so sebou bez ohľadu na to, či patríte medzi priaznivcov sci-fi alebo nie.