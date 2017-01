Ohodnoť článok

Turecko: Erdogan chce s Trumpom už čoskoro diskutovať o Blízkom východe

(TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by si rád vypočul postoje nového amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadne situácie na Blízkom východe. O tejto téme chce s Trumpom diskutovať na ich prvom spoločnom stretnutí, ktorého termín sa podľa jeho slov Ankara už pokúša dohodnúť s Washingtonom.

Turecko chce stabilný Blízky východ

Erdogan dnes tiež povedal, že on sám si želá súdržný Blízky východ, kde by však bola zachovaná územná celistvosť jednotlivých krajín. Ankara sa pritom obzvlášť obáva možného rozpadu svojich vojnou zmietaných susedov, Iraku a Sýrie, približuje agentúra AP. Turecko je podľa Erdogana ako “najsilnejšia krajina” na Blízkom východe teraz aj najviac zvedavé na to, aký vplyv bude mať na politiku tohto regiónu nový prezident Spojených štátov amerických.

