V dome mafiána pri Neapole sa našli dva odcudzené obrazy van Gogha

Neapol/Amsterdam 30. septembra (TASR) – Dva obrazy holandského majstra Vincenta van Gogha (1853-1890), ktoré ukoristili pred 14 rokmi vlamači v Amsterdame, sa našli v dome uväzneného mafiána Raffaeleho Imperialeho v meste Castellammare di Stabia, južne od Neapolu. Stalo sa tak na základe informácií iného, takisto uväzneného mafiána pri rozsiahlej akcii talianskej polície proti organizovanému zločinu.

Správu priniesli dnes talianske médiá a agentúra DPA. Potvrdilo to aj Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame. Podľa slov riaditeľa tejto inštitúcie Axela Rügera už expert potvrdil pravosť nálezu. Hodnota obrazov Pohľad na more pri Scheveningene (1882) a Farníci opúšťajú kostol v Nuenene (1884-1885), sa odhaduje na rádovo milióny eur. Sú síce podľa informácií múzea ľahko poškodené, avšak v relatívne dobrom stave. Napriek tomu, že múzeum vypísalo za informácie, ktoré by viedli k nálezu diel, odmenu 100.000 eur, až doteraz sa po nich akoby bola zľahla zem. Už tri roky po ich odcudzení odsúdili v Holandsku dvoch mužov na tresty väzenia, obaja však akúkoľvek vinu popierali.

