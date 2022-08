Kotly na tuhé palivo a tepelné čerpadlá sa tešia stále väčšej obľube

Zdroj foto: Shutterstock

Je jedno, či máte záujem o vykurovanie tepelným čerpadlom, alebo o kotol na pelety či drevo. V každom prípade si musíte počkať. Plné ruky práce hlásia inštalační technici aj výrobcovia. Prečo sú také obľúbené?

Súčasný vývoj cien energií zaskočil mnoho majiteľov domov. Najskôr sa všetko odohráva na burzách, čoskoro sa však nárast odrazí aj na účtoch pre domácnosti. Výsledkom je, že vykurovanie sa môže ročne predražiť aj o tisícky eur. To núti Slovákov poohliadnuť sa po lacnejších spôsoboch vykurovania, ktoré nevyužívajú plyn alebo nespotrebujú veľa silovej elektriny. Často padne voľba na tepelné čerpadlá alebo kotly na drevo. Aj keď ide o zásadne odlišné riešenia, dokážu vyriešiť naliehavý problém drahého tepla.

Teplo a novostavby

Záujem o čerpadlá podporuje aj stavebníctvo. Podľa nových legislatívnych podmienok je nutné znižovať energetickú náročnosť a čerpadlo sa hodí práve do nízkoenergetických budov. Jeho zadováženie však predstavuje nemalú investíciu, takže sa zákazníci zaujímajú o návratnosť financií. K tomu treba ešte pripočítať náklady na inštaláciu. Vynaložené peniaze by sa mali vrátiť do desiatich rokov. Dôležitá je údržba a pravidelný servis vnútornej a vonkajšej jednotky.

Renesancia kúrenia drevom

Oveľa jednoduchšiou technológiou disponujú manuálne kotly na drevo, napriek tomu dokážu zaistiť teplo pre celý dom a ohrievať vodu. „Moderné kotly využívajú na svoje riadenie elektronickú jednotku, ktorá dokáže ovládať celý vykurovací systém. Preto aj kotol na drevo potrebuje k prevádzke elektrinu,“ upozorňuje Roman Boczek z firmy OPOP, ktorá sa výrobe kotlov venuje viac ako šesťdesiat rokov. Odťahový ventilátor automaticky reguluje výkon kotla a proces spaľovania. Vďaka displeju sa kotol od OPOP ľahko ovláda, a ak majiteľ využije aplikáciu a pripojenie na internet, môže chod kotla kontrolovať na diaľku.

Pri výbere kotla je dôležité správne stanoviť jeho výkon, ktorý by mala určiť montážna firma. Treba vziať do úvahy nielen veľkosť, ale aj vek stavby, stav izolácie a zateplenia. Druhý podstatný parameter je účinnosť, ktorá ukazuje, koľko energie paliva sa použije na vykurovanie. Čím je účinnosť kotla vyššia, tým menej paliva spotrebuje, a aj tak dom vykúri na požadovanú teplotu. Cena kotla na drevo OPOPsa začína na 2 122 eur bez DPH a odvíja sa od výkonu kotla.

Váš komfort a pohodlie na prvom mieste

Mať doma kotol na drevo neznamená, že budete jeho otrokom a budete musieť doň prikladať vo dne aj v noci. Je jasné, že o rozkúrenie kotla sa musíte postarať vlastnoručne. Ak si však zadovážite kotol na drevo so zásobníkom, časté prikladanie vás nebude obťažovať. Je totiž vybavený veľkou násypnou šachtou a oheň tak vydrží horieť veľmi dlho bez vášho zásahu.

Rekordné čísla brzdí covid

Výrobcovia tepelných čerpadiel hlásia aj dvojnásobný nárast objednávok oproti minulému roku a počkať musia aj záujemcovia o kotol na drevo či pelety. „Dopyt vzrástol medziročne o 80 percent a aj nás zdržujú dodacie lehoty elektronických komponentov,“ približuje Roman Boczek, ako vyzerajú výrobné kapacity v OPOP. Nedostatok materiálu je problémom v mnohých výrobných odvetviach.

Na výmenu prispeje dotácia

Za záujem o čerpadlá akotly na pelety či na drevo môžu aj dotačné programy. Projekt Zelená domácnostiam umožňuje slovenským domácnostiam získať podporu na inštaláciu kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v rodinných a bytových domoch. Nevyhnutnou podmienkou je však náhrada nevyhovujúceho kotla na spaľovanie fosílnych palív (uhlia).