Zdravý počet sivatočných pohárikov – podľa odborníkov Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Sviatky sú neslávne známe stresom kvôli darčekom, nespočetným množstvom rodinných stretnutí až po nadmerné požívanie alkoholu. Niet divu, že sa 1. januára zobudíte s omráčený s nafúknutým bruchom a myšlienkou na to aká to bola opäť katastrofa.

Iste sa všetci tešíme na dovolenku a výhody, ktoré prináša a to najmä v prípade konzumovania alkoholu (do práce predsa vstávať nemusíme), s tým to však netreba preháňať. Štúdie ukazujú, že príliš veľa alkoholu spôsobuje kadečo, od depresií až po srdcové choroby a rakovinu.

Koľko pohárikov je príliš veľa?

Ujasnime si jednu vec, beer ponu sa rovno vyhnite. Väčšina asociácií odporúča denne neprekročiť jeden drink u žien a dva u mužov, no to neznamená, že ak ste alkohol v ten deň vynechali, môžete na druhý deň vypiť dvojnásobok. Odborníci rovnako odporúčajú na každý pohárik alkoholu vypiť dva poháre nealka, áno aj počas sviatkov 🙂 Uistite sa, že počas pitia aj jete, pitie obmedzte na jeden drink za hodinu a hlavne počúvajte svoje telo!

Ak môžete, vyhnite sa cukru

Počas sviatkom ste obklopený všemožnými druhmi alkoholu, ale nie všetok je rovnaký. Všeobecne povedané, ak budete konzumovať sladené nápoje, budete sa cítiť horšie ako keby ste pili tie nesladené, taktiež z nich viac priberiete.

Ak chcete sviatky prežiť bez opice a stále sa zmestiť do svojich obľúbench džinsov, dávajte si pozor na „brzdu“.

Aj keď isté štúdie tvrdia, že určité druhy alkoholu ako tequila, červené víno či whisky sú zdravé, dôležité je s čim alkohol miešate. Ak chcete udržať váhu pod kontrolou, vhynite sa nápojom so sódou a sladkými ovocnými šťavami. Ak neobľubujete čistý alkohol, prípadne s ľadom, siahnite po klasikách ako Manhattan, Mojito, Gin Tonic či Martiny.

Ako sa zabaviť bez alkoholu

Zamerajte sa na prítomnosť. Zábava je o spontánnosti a súčasnosti. Ak ste alkohol používali ako prostriedok socializovania sa, uvoľnenie od stresu z rodinných povinností, alebo ste pili len tak pre zábavu, sústreďte sa radšej na vedenie zaujímavých konverzácií.

Myslíme si, že poznáme našu rodinu a priateľov, ale budete prekvapení čo všetko sa dozviete ak začnete hovoriť o veciach, o ktorých ste nikdy predtým nehovorili. Nedovoľte, aby vaše predsudky riadili vaše rozhovory. Naučte sa niečo nové.

Tak na zdravie!