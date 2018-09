RED BULL GET ON TOP 2018 UŽ TENTO VÍKEND Ohodnoť článok Ohodnoť článok

POĎTE SI UŽIŤ ADRENALÍNOVÚ JAZDU

Štartovka je zaplnená! 150 motorkárov je registrovaných a pripravených zdolať jednu z najťažších a najvertikálnejších tratí na Slovensku. Už tento víkend na akcii Red Bull Get on Top v Porúbke pri Žiline. Čo však jazdci ešte potrebujú? Fanúšikov a veľkú podporu pod kopcom. Príďte si v sobotu 22. septembra pozrieť kvalifikačné súboje a na 23. september chystajte rapkáče – v nedeľu bude veľké a nekompromisné finále!

Tento víkend sa v okolí Žiliny treba pripraviť na adrenalín, ktorý sa bude šíriť vzduchom spolu s vôňou benzínu. Extrémne preteky Red Bull Get on Top prinesú duely na vynovenej trati, ktorá potrápi jazdcov a poteší divákov. Pretekári vyrazia z dvoch protiľahlých štartov, zdolávať budú endurocrossový úvod s prekážkami, po ktorom ich čaká stúpanie do strmého kopca. Na ňom však tiež treba počítať so skalami a drevom. Bude to náročné. Ale na to sa predsa všetci tešia!

Online registrácia je vypredaná, 150 miest na štarte sa už rozchytalo. Ešte stále sa však na preteky môže dostať pár šťastlivcov, ktorí prihlásenie nestihli včas. V prípade, že sa niektorý zo zaregistrovaných jazdcov do Porúbky v sobotu nedostaví, prichádzajú na scénu náhradníci. Ako sa dostať na takýto zoznam sa dočítate v tomto článku.

Harmonogram je nabitý. Okrem toho najlepšieho jazdenia bude aj autogramiáda Štefana Svitka, súťaže, hudba, after party. Príďte si užiť víkendovú jazdu plnú adrenalínu. Vstup na akciu je pre divákov zadarmo.

Pre viac aktuálnych informácií sledujte web redbull.sk/getontop a Facebook.

#RedBullGetOnTop