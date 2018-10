Objavte silu sociálnych médií! Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Gary Vaynerchuk patrí k najúspešnejším mágom na sociálnych sieťach.

Jeho kariéra pôsobí ako moderná rozprávka. V Amerike sa ocitol ako dieťa bieloruských prisťahovalcov. Keď prevzal podnikanie po rodičoch, urobil z neho vďaka e-obchodu mnohomiliónové impérium. Na Youtube spustil videoblog, ktorý prilákal milióny začínajúcich i skúsených podnikateľov.

Vo svojej novej knihe Na plný plyn vysvetľuje, prečo sú dnes sociálne médiá dôležitejšie a opodstatnenejšie ako kedykoľvek predtým.

Ukazuje, ako dlhodobo ovplyvnili jeho úspechy aj úspechy ostatných podnikateľov. Dnes si nevie predstaviť svoje úspechy bez sociálnych médií, preto je odhodlaný urobiť všetko pre to, aby tieto platformy optimálne pracovali v jeho prospech. A presne o to v tejto knihe ide.

V prvej časti vás Gary vyzýva Naštartujte sa: objasňuje, čo stále zaberá, aký dôležitý je obsah a čo potrebujete na to, aby ste to roztočili.

V druhej časti Rozbehnite sa vysvetľuje, ako začať, zviditeľniť sa a venuje sa jednotlivým sociálnym platformám. Vždy uvádza na konci každej kapitoly aj časť Ako som to roztočila – konkrétne príklady podnikateľov a biznismenov, ktorí prerazili na sociálnych sieťach.

Kniha Na plný plyn je najmodernejším sprievodcom na ceste k vášmu profesijnému aj finančnému úspechu. Nie je však návodom na to, ako zbohatnúť. Ponúka skôr usmernenia, ako žiť podľa vlastných pravidiel.

„Gary v knihe ponúka ako na dlani svoj humor, dôvtip a štedrosť. Má výnimočný talent úprimne prehovoriť podnikateľom do duše. Dáva im rady do života, vďaka ktorým sa dostanú od fázy myšlienky až k realizácii úspešného projektu – a je úplne jedno, v akej oblasti podnikajú,“ tvrdí slávna herečka Jessica Alba.

V tejto pútavej, praktickej a inšpiratívnej knihe Gary Vaynerchuk rozpitváva najpopulárnejšie sociálne médiá súčasnosti, aby si každý, od inštalatéra po zubárku, našiel vhodnú platformu pre svoj nosný obsah.

Kniha ponúka teoretické rady aj praktické postupy, ako preraziť na sociálnych sieťach. Venuje sa stáliciam ako Twitter, Facebook, YouTube či Instagram, ale aj ich mladším úspešným súrodencom ako Musical.ly.

Tým skúsenejším kniha Na plný plyn priblíži málo známe podrobnosti a poskytne im najaktuálnejšie tipy a bystré zlepšováky na zvýšenie efektivity rokmi overených stratégií.

Prečítajte si úryvok z novinky Na plný plyn :

Moja osemročná dcéra Misha vyhlásila, že keď vyrastie, chce byť youtuberkou. Taký výrok neprekvapí – keď deti zistia, čo robia ich rodičia, chcú robiť to isté (a okrem toho lietať do vesmíru). Moja dcérka vidí, ako trávim celé dni na internetových platformách, rozprávam sa s ľuďmi a podnikám, a, samozrejme, vidí, že svoju prácu milujem. Mňa potom nemôže prekvapiť, ak chce Misha robiť to isté.

O osobnej značke sa naši najmenší zrejme neučia na občianskej výchove, no dnešné deti veľmi dobre vedia, že tvorba youtubových videí, nahrávanie fotiek s popiskami na Instagram, uverejňovanie príspevkov v dĺžke do 280 znakov na Twitteri či posielanie momentiek na Snapchate je normálna práca. A vedia tiež, že pár šťastlivcom taká práca prinesie slávu a peniaze. Naše deti snívajú, že z nich budú internetové celebrity – podobne ako sme my snívali, že z nás budú hollywood­ske celebrity. Žiaľ, rodičia často nevedia, čo na sny svojich ratolestí povedať. Pokiaľ sami nepodnikajú alebo dobre nepoznajú súčasné prostredie internetu, často sa zmôžu len na začudované „To čo je?“. Alebo ešte horšie – uchýlia sa k úzkoprsému výsmechu: „Prosím ťa, to nie je normálna práca.“ Jasné, pár z nich sa nechápavo pousmeje a zmôže sa na mierne „Výborne, zlatko. Ale musíš sa poriadne snažiť“. Len čo deti zmiznú z dohľadu, aj títo rodičia nechápavo pokrútia hlavou nad sladkou nerozvážnosťou mladých.

Neviete si predstaviť, ako mi to ide na nervy.

Odpovede, ako je tá prvá, sú úplne nanič, nemá zmysel sa o nich baviť. Všetky klasické odpovede rodičov však ukazujú, že staršie ročníky často nemajú ani tušenia, v akom svete žijeme. V dnešnom svete jedenásťročný chlapec a jeho otec dokážu zarobiť milióny z kanála na YouTube tým, že sa natáčajú, ako rozrezávajú veci od výmyslu sveta.

Ja som pritom celý čas vedel, že sociálne médiá takto zmenia svet. Mám tendenciu vyslovovať prehnané predpovede, no práve o tejto veci som vyslovil svoj najpresnejší predpoklad. Iróniou osudu však zostáva, že sa moja predpoveď naplnila oveľa viac, ako som si dokázal predstaviť.

Pred pár rokmi som totiž vyhlásil, že úspešný príbeh môjho biznisu nebude ani zďaleka výnimočný.

Toto som po prvý raz vyhlásil, keď sa narodila Misha, a to hneď v úvode svojej prvej knižky o podnikaní Crush It! (Roztoč to! *). V nej som opísal, ako som si s pomocou internetu vybudoval silnú osobnú značku. Vďaka nej som ročný obrat nášho rodinného podniku Shopper’s Discount Liquors zvýšil zo štyroch miliónov na šesťdesiat miliónov. Moja obchodná stratégia bola pritom až drzo jednoduchá: potenciálnym zákazníkom som sa prihováral priamo pomocou jednoduchého videoblogu. Vzťahy so zákazníkmi som rozvíjal na Twitteri a Facebooku. Chcel som, aby sa so mnou ľudia bavili priamo, podobne ako sa v minulom storočí ľudia bežne bavili s majiteľom miestneho obchodu. Než som sa v roku 2009 dostal k napísaniu prvej knihy, svoje podnikanie som rozšíril. Môj pôvodný podnikateľský zámer predávať víno prerástol do väčšieho, všeobecnejšieho projektu. Chcel som sa venovať budovaniu podnikania. Začal som cestovať po svete a hovoril som každému, kto bol ochotný ma počúvať, že platformy ako Facebook, Twitter a YouTube predstavujú budúcnosť podnikania. Bolo to v čase, keď ich väčšina veľkých hráčov zo sveta biznisu považovala za stratu času. Dnes tomu ťažko uveriť, no vtedy bola digitálna revolúcia v začiatkoch a ja som musel pri každej príležitosti opisovať, ako nové sociálne médiá fungujú. Na začiatku každej prednášky o podnikaní som ľuďom musel vysvetliť, že na Facebooku sa dajú zdieľať články, fotografie a rovnako aj pocity a názory. Moje publikum vtedy často nechápalo, ako funguje Twitter – tak som ho prirovnával k Facebooku s tým rozdielom, že tam sú príspevky zakaždým verejné a ich dĺžka je – respektíve vtedy bola – obmedzená na 140 znakov. Budovanie osobnej značky, to čo je? Nikto nechápal, o čom hovorím. Dnes tomu ťažko uveríte, ale ani nie pred desiatimi rokmi si ľudia mysleli, že iba zopár šťastlivcov má reálne šancu roztočiť podnikanie za pomoci sociálnych médií.

Dnes šéfujem veľkej digitálnej mediálnej agentúre. Máme prevádz­ky v New Yorku, Los Angeles, Chattanooge a v Londýne. Aj dnes sa so svojím publikom a svojimi zákazníkmi kontaktujem cez Twitter, Facebook, Instagram a Snapchat. A som vlastne na každej platforme, o ktorú sa ľudia zaujímajú. Stále cestujem po svete a prednášam. K miliónom ľudí sa prihováram aj cez svoju youtubovú reláciu #AskGa­ryVee a vydávam aj denný youtubový videodokument DailyVee. Ľudia ma však poznajú aj z reality šou Planet of the Apps z dielne Applu, ktorá sa venuje vývoju nových mobilných aplikácií. A, samozrejme, som známy aj vďaka knihám, ako je táto, čo práve držíte v ruke. Neustá­­le pracujem. Mám dosah na čoraz väčšie množstvo ľudí. A nikdy som nebol spokojnejší.

Môj príbeh však dnes nie je ani zďaleka výnimočný.

Dnes si už pomocou internetu vybudovali silnú osobnú značku milióny ľudí. Ich podnikanie vďaka tomu prekvitá a oni môžu žiť, ako chcú. Ľudia, čo to roztočili na plný plyn, pochopili, že najviac ich životy napĺňa, keď podnikajú s niečím, čo milujú. Každý deň robia, čo chcú – a možností majú stále viac. V roku 2009 ste mohli vďaka internetu rozbehnúť napríklad predaj domácich kompótov alebo predaj na mieru projektovaných domov na strome. Dnes môžete podnikať s tým, akí ste. Povedzme, že ste mamička, máte dobrý vkus alebo nezvyčajné názory. Dnes môžete svojou značkou, vlastnou osobnosťou a svojím životom propagovať vlastný biznis. Alebo tým biznisom môže byť práve vaša osobná značka. Figúrky zo smotánky, deti celebrít či hviezdičky z reality šou takto fungujú celé roky. Teraz sa aj my ostatní musíme naučiť, ako zarobiť na veciach, čo by sme radi robili aj zadarmo.