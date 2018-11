Kam zmizla Felicia?! Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Pri výkopových prácach nájdu robotníci v dvojmetrovej hĺbke starú skriňu a v nej telo v pokročilom štádiu rozkladu. Inšpektor Wisting sa púšťa do vyšetrovania tejto vraždy a bojuje s časom.

Hrozí totiž, že zločin bude premlčaný a vrah unikne. Pri svojej práci naráža na sieť mlčania, klamstiev a poloprávd a má čo robiť, aby sa z nej vymotal.

Ročne pribudne v Nórsku takmer dvetisíc nezvestných osôb. Väčšinu prípadov polícia vyrieši, ale niekoľko stoviek ľudí zmizne navždy. Za každým z týchto zmiznutí sa ukrýva príbeh, záhada a tajomstvo.

Zmiznutie Felicie je klasická detektívka, aké píše bývalý vyšetrovateľ Jorm Lier Horst a získal si milióny fanúšikov po celom svete. Práve jeho zasvätenosť a rozprávačský talent robí zo série William Wisting výnimočné knihy. Napínavé, výborne vyskladané zápletky, uveriteľné postavy, autentické prostredie.

Wisting si nebol istý, na čo sa to vlastne pozerá. V starej skrini bolo čosi neidentifikovateľné, čosi, čo nikdy predtým nevidel. Celé to bolo obrastené lepkavou plesňou so zelenkastým nádychom. Spod toho presvitali zvyšky látky, z ktorých vyrastali bledé a takmer priesvitné huby. Dlhé sivobiele spóry sa povpletali do hnedastých hrčí tkaniny. Tu i tam vytŕčali z tejto masy vápenato biele kosti obalené voskovitým slizom. Z vrchnej časti skrine na nich civela prázdnymi očnými jamkami sinavá lebka s niekoľkými chumáčmi vlasov. Wisting sa nevdojak striasol pri pohľade na to, čo bolo kedysi dávno človekom, a cítil, ako mu po chrbte prebehol mráz. Otvoril ústa, ale akosi sa mu nepodarilo nájsť vhodné slovo.

V centre tohto príbehu stojí starý prípad, ktorý spustí sériu dramatických udalostí…

Zmiznutie Felicie je nový prípad zo série William Wisting. A ako sme u autora zvyknutí, opäť je to vynikajúce krimi čítanie, ktoré si vychutnáte do poslednej strany.

Výborne vygradované napätie, dynamika a spád, skvelý jazyk a obľúbené postavy. Doslova budete cítiť bolesť a blízkosť k obetiam. Horst bravúrne vykreslil spiace mestečko v lete a je dobré, že stále venuje toľko pozornosti postupnému vyšetrovaniu. Žiadne skoky, prekvapujúce zvraty, ktoré nesadnú a vy by ste sa začudovane zastavili: čo to dopekla bolo?

Nie. Jorn Lier Horst si ide za svojím: skutočné vyšetrovanie pozná zvnútra a neponúka čitateľom žiadne lacné triky a filmové strihy, lebo potrebuje novú stopu, či pohnúť sa ďalej. V tom sú jeho detektívky výnimočné. A preto si ich obľúbili čitatelia, ktorí majú radi naozaj kvalitné a poctivé krimi.

Jørn Lier Horst pôsobil ako hlavný vyšetrovateľ v Larviku, študoval kriminológiu, filozofiu a psychológiu. Debutoval detektívnym románom Kľúčový svedok, ktorý bol založený na skutočnom prípade. Uviedol ním dnes už deväťdielnu sériu kníh s inšpektorom Williamom Wistingom a jeho dcérou pracujúcou v novinách.

Je držiteľom Ceny nórskych kníhkupcov, za knihu Poľovné psy pomenovanú po rovnomennom súhvezdí získal Rivertonovu cenu pre najlepšiu nórsku detektívku roka a následne aj Sklenený kľúč, cenu pre najlepšiu škandinávsku detektívku.

