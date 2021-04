Fanúšikovia zmiešaných bojových umení sa majú na čo tešiť

Spoločnosť BONTONFILM Studios spolu s ďalšími producentmi natáča dokument o KARLOSOVI VÉMOLOVI a pripravuje celovečerný film z prostredia MMA. Koproducentom bude OKTAGON!

Dokument Karlos o fenomenálnom zápasníkovi Karlosovi Vémolovi sa už začal natáčať, hraný film s pracovným názvom Bojovník je zatiaľ vo vývoji. Obidve snímky získali strategického partnera, spoločnosť Oktagon MMA, ktorá je najväčším česko-slovenským organizátorom turnajov zmiešaných bojových umení a práve vďaka nej sa stali zápasy MMA u nás také populárne. „Svet MMA je špecifické prostredie plné extrémov, ktoré treba poznať zvnútra. To, že sa chlapi stretnú, bijú sa a ľudia sa na to pozerajú, je iba viditeľná špička ľadovca. Vstup Oktagonu do filmov nám prinesie autentickosť, zákulisné detaily do scenára, ale aj nedozerné možnosti v rámci samotného natáčania,“ hovorí producent Ondřej Kulhánek z BONTONFILM Studios.

Dokumentárny film o Karlosovi Vémolovinatáča režisér Michal Samir. S hlavným protagonistom sa poznajú viac ako desať rokov už z obdobia Vémolovho života v Londýne. Ich vzťah dáva preto tvorcom možnosť neplávať po povrchu, ale preniknúť pod horu svalov a odpovedať na otázku, kto je Karlos Vémola či odkiaľ sa vlastne vzal. Vo filme budú použité unikátne zábery z Karlosovej minulosti, ktoré doteraz nikto nevidel. „Poznáme sa dlho, intuitívne som natáčal Karlosa už pred mnohými rokmi v Londýne. Máme ho preto zachyteného nie ako celebritu, ale ako skutočného chlapca z Olomouca, ktorý sa pretĺka životom,“ hovorí režisér Michal Samir. Vémola tiež poskytol tvorcom archív svojich súkromných fotografií.

Zmiešané zápasy MMA sa pohybujú na pomedzí športu, zábavy a bulváru. Stali sa extrémnou zábavou a v extrémoch žijú aj ľudia, ktorí ich pomáhajú tvoriť. Život Karlosa Vémolu bol vždy plný priepastných protikladov. Ako malý sa bil v uliciach Olomouca, po škole odišiel do Londýna, kde sa živil ako vyhadzovač, preslávil sa, išiel do väzenia, opäť sa preslávil, vypredal O2 arénu a stal sa celebritou. Karlos nie je športový dokument o drine a zápase, ale film o extrémnej osobnosti v extrémnych časoch.

Vstup do britskej MMA, prvá manželka a prvé dieťa aj pravý dôvod Vémolovho pobytu v drsnom anglickom väzení patria medzi nie príliš známe skutočnosti zo života slávneho zápasníka a snímka Karlos ich divákom odhalí. Prvá klapka dokumentu padla pri záverečných scénach filmu, ktoré zachytávajú oslavu ročných narodenín dcéry Karlosa Vémolu. Podľa tvorcov ale nejde o šťastný koniec, ale skôr o záver druhej kapitoly zápasníkovho života.

Producentmi dokumentárneho filmu Karlos sú BONTONFILM Studios, Silk Films, Barletta a Cockoo Nest.

Celovečerný hraný film z prostredia z MMA Bojovník pripravuje a produkuje BONTONFILM Studios spolu so spoločnosťou love.FRAME, koproducentom je Oktagon. Ten pre producentov predstavuje dôležitého partnera, ktorý sa podpíše na výslednej podobe snímky a zabezpečí jej dostatočnú autenticitu. Okrem znalosti prostredia a športovej supervízie bude môcť film využiť aj rozsiahlu fanúšikovskú základňu Oktagonu. „Máme k tomuto športu sami dosť blízko a poznáme ho, no aj napriek tomu je spolupráca s Oktagonom pre film zásadná a vlastne jediná možná,” hovorí Jakub Eliášek z love.FRAME, ktorý sa sám pohybuje vo svete MMA.

„Veríme, že táto spolupráca môže priniesť niečo výnimočné ako pre náš šport, tak aj pre športových fanúšikov vo všeobecnosti. Myslím si, že partia ľudí, ktorá sa tu dáva dokopy, je schopná urobiť film, na ktorý budeme hrdí a na ktorý budú ľudia chodiť do kina. Keď sa o takýto film máme pokúsiť, tak pri tom Oktagon musí byť. Túto šancu určite dlhujeme svojim bojovníkom aj všetkým, ktorí sa pohybujú vo svete MMA. A hlavne svojim fantastickým fanúšikom,“ hodnotí vstup do filmu jeden zo zakladateľov a majiteľov Oktagonu Ondřej Novotný.

„Chceme natočiť silný príbeh a celkovo surový, drsný film. Pokiaľ ide o emócie a dosah na diváka, naším vzorom je Warrior s Tomom Hardym,“ dopĺňa producent Vojtěch Frič. „Vo filme uvidíme silnú tému a žáner, ktorý tu dlho nebol. Naposledy azda len v snímke Pěsti ve tmě.“

Vývoj filmu Bojovník prebehne tento rok, na rok 2022 je naplánovaný tréning, fyzická príprava a samotné natáčanie, premiéra v kinách by mala byť v roku 2023.