Neuveriteľné. Kontinent, ktorý jednoducho zmizol sa našiel priamo pod ostrovom Maurícius.

Stratený kontinent pod ostrovom Maurícius

Možno by ste si mohli myslieť, že musí byť naozaj ťažké stratiť celý kontinent so všetkým, čo k nemu patrí. Hory, stromy lúky či jazerá. Avšak, teraz to vyzerá tak, že jeden zo zemských kontinentov jednoducho zmizol. Avšak, dobrá správa je, že bol už aj nájdený. Leží pod morom v Indickom oceáne priamo pod ostrovom Maurícius. Dovolenkári, pozerajte poriadne.

Maurícius a jeho tajomstvo

Maurícius už dlho priťahoval pozornosť geológov a ostatných vedcov z viacerých dôvodov. Má silnú gravitáciu. Zemská gravitácia nie je na každej časti planéty rovnaká, no môže byť mierne silnejšia alebo slabšia v závislosti od miesta na zemi a materiálu, z ktorého pozostáva daná časť zeme. Pre príklad, mesiac je posiaty takzvanými „masconmi“, čo sú zvyšky kovových meteoritov, ktoré dopadli na jeho povrch v priebehu rokov a pri náraze sa rovno „pochovali“ pod povrch mesiaca. No a zem ich má niekoľko tiež.

V prípade, že Maurícius leží na vrchu niektorého zo zemských masconov, je to pravdepodobne dôsledok spôsobený pohybom zemskej kôry, ktorá spôsobila, že existujúca pevnina sa roztrieštila a potopila sa pod povrch Indického oceánu. Ostrov Maurícius nad touto pevinou dnes stojí ako náhrobný kameň, informoval denník Time. Táto teória bola pôvodne predstavená Lewisom Ashwalom z Winterwatersrandskej univerzity v Johannesburgu v Juhoafrickej republike v roku 2013.

Z geologického merítka je Maurícius ešte dieťa staré iba osem miliónov rokov. Avšak, problém nastal vtedy, keď boli na pláži na Mauríciu nájdené úlomky minerálneho zirkónu staré dva bilióny rokov.

Ashwal a jeho kolegovia pre to pozbierali viacero vzoriek a použili techniky na báze uránu a olova, ktoré spoľahlivo určili vek nájdeného zirkónu. Dokonca našli vzorky ešte staršie. Prišli k záveru, že tento zirkón nemohol vzniknúť počas vzniku samotného ostrova a je veľmi pravdepodobné, že bol „vystrelený“ zo zeme, keď vybuchli sopky, ktoré sa nachádzajú pod povrchom mora. Ashwal a jeho kolegovia preto prišli k záveru a domnievajú sa, že kontinent medzi Indiou a Madagaskarom existoval. Zhruba pred 200 miliónmi rokov sa však celá masa zeme roztrieštila na malé kúsky a potopila pod povrch Indického oceánu. Potopená zemská kôra a erupčná činnosť vytvorili ostrov Maurícius. „Naše objavenie potvrdzuje existenciu kontinentálnej kôry pod ostrovom Maurícius“. Kontinent je už navždy preč, no kúsky zirkónu potvrdzujú, že tu kedysi bola pevnina. Ak by to bolo možné, navštívili by ste sa stratený kontinent pod ostrovom Maurícius?

