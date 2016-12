Motorola „pravdepodobne“ chystá Tango modul pre Moto Z

Ohodnoť článok

Model Moto Z môže pomaly ale isto rátať s ekosystémom. Sľubné ovládanie by malo disponovať slušnými špecifikáciami a niekoľkými prídavnými funkciami, ktoré z neho urobia najkomplexnejší modulárny ovládací systém súčasnosti – mnohým z nás to však veľmi veľa nepovie.

Nový modul pre Moto Z

Motorola pracuje na tom, aby svoje modifikácie sprístupnila pre developerov, a dokonca uvádza na trh niekoľko návrhov, ako vrátiť na zadnú stranu ovládania funkčnosť.

Na nedávnej prezentácii v Chicagu pripustil prezident spoločnosti Aymar de Lencquesaing, že ovládače modelov U „možno budú mať Tango modul“. Možno to je trochu nejasná formulácia a určite má ďaleko od plnohodnotného vyhlásenia. Toto partnerstvo však dáva zmysel.

Koniec koncov, bolo to Lenovo, teda materská spoločnosť Motoroly, ktoré prinieslo ako prvé pokročilú rozšírenú realitu s kamerami od Googlu v modeli Phab 2 Pro. Tango síce vo svojej súčasnej podobe nie je dostatočne silnou platformou, aby malo šancu hrať kľúčovú úlohu pri nákupe ovládacieho zariadenia, no mohlo by sa celkom dobre osvedčiť ako prídavná funkcia pre viacúčelové telefóny.

Zastrešiť ho ako modul by znamenalo vyššie nároky na dodatočný hardvér (pridané kamery, silnejšia batéria), ktorý bol mal byť schopný zvládnuť mapovací softvér zobrazovania v 3D. Zároveň by mohol z Moto Z urobiť platformu na experimentovanie s hardvérmi spôsobom, ktorý sa pri súčasnom dvojročnom cykle upgradovania smartphonov nedá zrealizovať.

Zdroj: https://techcrunch.com