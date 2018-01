Microsoft chce zmeniť svet s pomocou počítačov bez nutnosti WiFi na pripojenie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Keď Microsoft minulý rok vydal novú verziu Surface Pro s LTE mobilným modemom, vyzeralo to ako rutinná aktualizácia vlajkovej lode tejto spoločnosti. Ale na výstave CES v Las Vegas sa pracovníci Microsoftu vyjadrili, že aktualizácia Surface Pro s LTE je len prvým krokom k novej budúcnosti osobných počítačov. Budúcnosti, kde batérie v laptopoch vydržia 20 hodín a kde nepotrebujete WiFi na to, aby ste sa dostali na internet, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Microsoft to volá „vždy pripojený počítač“ (orig.: Always Connected PC), alebo skratkou „ACPC“.

Mobilná rýchlosť sa neustále zvyšuje a čoskoro môže byť taká rýchla, že bude pre väčšinu ľudí výhodnejšia ako používanie WiFi. Vtedy už možno nebude treba využívať WiFi vôbec, keďže mobilnou sieťou je pokrytá väčšina sveta.

Väčšina veľkých výrobcov počítačov sa pridáva. HP a Asus oznámili koncom minulého roka, že v roku 2018 tiež prídu na trh s ACPC. A tento rok oznámilo Lenovo, že vydá ACPC Miix 630. Súperiť budú aj so spoločnosťou Apple. Ipad Pro prichádza s LTE modemom a Apple ho vidí ako budúcnosť laptopov.

Podľa Matta Barlowa, viceprezidenta Microsoftu, bude musieť každý ACPC spĺňať niekoľko kritérií. Potrebuje batériu, ktorá vydrží viac než 13 hodín aktívneho používania. Potrebuje mať LTE mobilný modem. Musí byť ľahký a kompaktný. A potrebuje pracovať s Windows 10.

Dôvod na tieto striktné kritériá je, že ich splnenie mení spôsob, ako takéto zariadenie používate. V skratke to znamená počítač, ktorý so sebou môžete vziať všade, aj na dlhé výlety v autách. Nemalo by vás trápiť nabíjanie alebo hľadanie WiFi hotspotu. „ACPC spája to najlepšie z Windows počítačov a z mobilných telefónov,“ povedal Barlow.

Toto nie je prvý raz, čo sa Microsoft o čosi podobné pokúša. V roku 2012 prišiel s tabletovým notebookom Surface RT, ktorý sľuboval lepšiu životnosť batérie a dobrú výkonnosť v ľahkom balení. Tento laptop ale dokázal používať iba obmedzené aplikácie Windows a bol jednoznačným neúspechom. Tento krát sa Microsoft bude veľmi snažiť, aby to nedopadlo rovnako. Nové ACPC budú schopné používať akýkoľvek program Windows.

Najväčšou nevýhodou ACPC bude výkonnosť. Bude určite postačovať na bežné používanie ako pozeranie Netflixu, návštevy sociálnych sietí a bežnú kancelársku prácu, nebude ale vhodný na náročné hry, editovanie videí alebo iné aktivity náročné na výkonnosť procesoru.

„Pripojené počítače sú žiadané používateľmi, ktorí potrebujú neustále pripojenie a dlhú životnosť batérie a sú za to ochotní obetovať celkovú výkonnosť,“ povedal Patrick Moorhead, analytik pre Moor Insights & Strategy.

Ak chcete zariadenie, ktoré vám pomôže byť produktívni na cestách, bude to práve Windows ACPC.

