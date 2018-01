Amazon sleduje každý váš krok. Využite to Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nepáčia sa vám návrhy na nákup, ktoré vám Amazon ponúka? Zmeňte to.

Pozrite sa na históriu svojich objednávok

Vo svojom účte si môžete prezrieť kompletný zoznam všetkých svojich objednávok. Môžete si pozrieť, kedy ste veci objednali, kedy dorazili, koľko ste ich vrátili a dostali za ne peniaze, či schovať objednávky, na ktoré nie ste pyšní. V objednávkach môžete aj hľadať.

Ak by ste boli zvedaví na to, koľko míňate, žiadny problém. Od Amazonu si môžete vyžiadať správu o výdavkoch. Môžete si zvoliť obdobie, ktorého sa správa má týkať, či špecifické produkty, ktoré má pokrývať. Zaškrtnite požadované políčka a kliknite na Vyžiadať správu (Request Report). Amazon vám ju pošle e-mailom vo formáte, ktorý spolupracuje s Excelom či Numbers. Je už len na vás, čo s výstupnými informáciami spravíte.

Zlepšite systém odporúčania výrobkov

Ak sa vám zdá, že vám Amazon neradí práve najlepšie, môžete mu pomôcť. Cez svoje objednávky môžete zanechať recenziu na zakúpené výrobky. Alebo choďte priamo na stránku výrobku a urobte to tam. Vaše hviezdičkové hodnotenie povie Amazonu, čo sa vám páči a čo nie.

Ďalšou, detailnejšou možnosťou, je ísť cez svoj profil do sekcie Moje odporúčania (Recommendations). Tie môžete spravovať – pridať tam veci ako knihy či filmy, ktoré vás zaujímajú a, naopak, vymazať tie, ktoré sú vám ukradnuté. Alebo ich môžete označiť ako darčeky, aby Amazon vedel, že ste ich kupovali niekomu inému a teda vás primárne nezaujímajú.

Prispôsobte si reklamy

Možno ste si to nevšimli, ale pod každou reklamou nájdete odkaz na zanechanie spätnej väzby. Tým, že ohodnotíte, aká relevantná pre vás reklama je, sa môžete zbaviť obsahu, ktorý vás nezaujíma.

Stavte na súkromie

Ak by ste sa reklamám radšej celkom vyhli, existuje niekoľko riešení. Môžete si do prehliadača nainštalovať rozšírenia ako Adblock Plus či Privacy Badger, ktoré webovým stránkam zabránia zhromažďovať informácie o vašom prehliadaní. Alebo môžete surfovať Amazon v inkognito režime prehliadača, ktorý zhromažďuje informácie len krátkodobo a po jeho zatvorení ich vymaže.

