Človek nepochádza z Afriky, ale z Európy

Po nedávnom vedeckom objave možno budeme musieť prepísať historické knihy.

Väčšina odborníkov dnes verí, že ľudský druh sa od ľudoopov odčlenil asi pred siedmimi miliónmi rokov v strednej Afrike. Podľa všetkého sa ďalej do sveta vybrali až o päť miliónov rokov neskôr.

Všetko by mohli zmeniť dve fosílie nájdené v Bulharsku a Grécku. Majú 7,2 milióna rokov a patrili ľudoopovi so zubami podobnými ľudským. Objav tvora nazvaného Graecopithecus freybergi a prezývaného „El Graeco“ dokazuje, že naši predkovia sa v Európe nachádzali 200-tisíc rokov pred prvým africkým hominidom. Podľa vedcov tento stredomorský nález úplne mení pohľad na dejiny človeka a poskytuje dlho chýbajúci článok v našej evolúcii.

V čase, keď v Európe žil Graecopithecus, premenila klimatická zmena východnú Európu na otvorenú savanu, takže ľudoopy si museli hľadať potravu inde. Podľa vedcov sa v tom čase u nich začal prerod z pohybu na štyroch končatinách k pohybu na dvoch nohách.

Tím vedcov analyzoval dolnú čeľusť nájdenú v Grécku a horný črenový zub z Bulharska. Korene zubov v oboch fosíliách sú čiastočne spojené – črta typická pre dnešných ľudí, raného človeka a niektorých našich predchodcov.

Stredozemné more pred miliónmi rokov niekoľkokrát vyschlo, čo umožnilo ľudoopom a raným ľuďom presúvať sa z jedného kontinentu na druhý. Vedci veria, že dramatické klimatické zmeny, ktoré viedli k vzniku Sahary, vytlačili druhy viac na sever. Podľa ich výskumov sa aj Sahara ako taká nachádzala omnoho severnejšie, ako dnes.

„Naše zistenia môžu zmeniť pohľad na vznik človeka. Osobne si nemyslím, že Graecopithecus vymrel; mohol sa rozmnožiť do Afriky. Informácie, ktoré sme zozbierali, podporujú názor, že človek sa od šimpanza oddelil na Balkáne a nie v Afrike,“ tvrdí profesorka Madelaine Böhmová.

Niektorí znalci sú ale skeptickejší. Antropológ na dôchodku, Dr Peter Andrews, hovorí: „Je možné, že ľudstvo vzniklo v Európe, no dôkazy o tom, že sa to udialo v Afrike, sú zatiaľ presvedčivejšie. Našlo sa tam množstvo fosílií vrátane niekoľkých zachovaných kostier. Neuponáhľal by som sa s uprednostnením izolovanej fosílie zubu pred dôkazmi z Afriky.“

