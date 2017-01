Bill a Melinda Gates podporili implantát, ktorý by mohol zabrániť HIV

Ohodnoť článok

Mini pumpa by mohla byť kľúčom k odstráneniu utrpenia v Afrike.

Pre boj s HIV už nemusíte čakať na samotnú infekciu. Technika známa ako pre-expozičná profylaxia, čo je bratie preventívnych liekov v pravidelných intervaloch, v prvom rade výrazne znižuje pravdepodobnosť, že HIV sa zakorení v organizme. Netreba spomínať, že takáto liečba by mohla v prípade dobrých výsledkov zmeniť svet – a nadácia Billa & Melindy Gates-ovcov chcú zabezpečiť, aby to bolo tak skoro, ako je len možné.

Tip redakcie: RADÍME: Antibiotiká treba užiť v celej dávke, aj keď sa pacientovi polepší

Implantát bude bojovať proti HIV

Práve preto investovali v programe Intarcia Therapeutics 140 miliónov dolárov. Tento program bude rozvíjať podkožný implantát – mini čerpadlo, ktorý bude poskytovať stály tok liekov proti HIV v 6 alebo 12-mesačných dávkach. Namiesto toho, aby ste si museli pamätať zobrať lieky každý deň, by stačilo toto zariadenie doplniť iba raz alebo dvakrát za rok.

K dispozícii je tiež variant čerpadla zameraného na diabetes mellitus 2. typu. Intarcia začal s administratívou pre komerčné využitie v novembri, takže by sme ju mohli pomerne skoro uvidieť v prevádzke.

Výskum ešte nie je dokonalý

Akákoľvek praktická implementácia čerpadla HIV je však ešte pomerne ďaleko. Spoločnosť Intarcia ešte musí zhodnotiť, ktoré liečivá bude využívať a k tomuto kroku stoja v ceste nariadenie a podobné prekážky, ktoré treba vyriešiť skôr ako bude všetko pripravené na použitie. Ak bude zariadenie nasadené podľa prísľubov, bolo by veľmi nápomocné proti vplyvu HIV a AIDS v miestach, ako je subsaharská Afrika, kde je vírus stále závažným problémom. Rovnako ako u mnohých liekov, najväčším problémom bude jednoducho prinútiť ľudí, aby prijali preventívne lieky ako pevný základ – čo by spôsobilo oveľa menej ťažkostí. Problémom však stále zostáva obstarávacia cena (bude liek lacný, aby bola jeho široká distribúcia praktická?), ale použitie tejto technológie by bolo mimoriadne vhodné.

Zdroj: https://www.engadget.com