Podľa najnovšej štúdii sa vysoko postavení ľudia dostávajú z depresie ťažšie ako ľudia na nižších pracovných pozíciách.

Na neuropsychofarmalogickom kongrese vo Viedni výskumníci skúmali reakciu 650 ľudí z Belgicka, Talianska, Izraela a Rakúska na liečbu depresie. Približne polovica vysoko postavených pacientov nezaznamenala žiadne zmeny v depresívnych symptómoch po tom, čo podstúpili psychoterapie a brali antidepresíva. Asi štyridsať percent ľudí na nižších pracovných miestach zaznamenali len malé zmeny po absolvovaní tejto terapie.

Doterajší výskum a klinické štúdie dokázali, že asi jedna tretina ľudí s depresiou obvykle nereaguje na ich prvú antidepresívnu liečbu. Niektorí ľudia tvrdili, že ich stav sa zlepšil po druhých, ale rozličných antidepresívach. Avšak našli sa aj takí, u ktorých zostal tento stav nezmenený.

Zistenie, že vysoko postavení ľudia sa dostávajú z depresií ťažšie je v celku prekvapujúce. Väčšina doterajších štúdii sa pozerala na výskyt depresie u rôznych spoločenských vrstiev a dokázala, že depresia je najbežnejšia pri ľuďoch s nižším sociálnoekonomickým postavením. No i keď sú depresie pre ľudí s vyšším sociálnoekonomickým postavením menej pravdepodobné, dostávajú sa z nich ťažšie.

„Tieto zistenia môžu byť vysvetlené rôznymi faktormi“ uviedol v tlačovom vyhlásení spoluautor a psychiater Siegfried Kasper na lekárskej univerzite vo Viedni. „Každý má špecifické pracovné požiadavky a spúšťače stresu, ktoré môžu ovplyvniť vyrovnanie sa s chorobou alebo pokračovanie v liečbe. Taktiež môžu existovať aj iné faktory ovplyvňujúce liečbu“.

Spánok ako dôležitý faktor

Carol Landau, klinická profesorka psychiatrie a medicíny na Brownovej univerzite, súhlasí s tým, že stres by mohol vysvetliť a ovplyvniť doterajšie zistenia. „Spánková deprivácia, ale aj osobnostné črty môžu ovplyvniť liečbu. Taktiež, ak v práci zastávate vysoko postavené miesto ste pravdepodobne vystavený väčšiemu stresu a zodpovednosti“ tvrdí Carol Landau.

„I keď si myslím, že žena, ktorá sa stará o svoje dieťa sama podlieha ešte väčšiemu stresu“. Ďalej dodala: „Mnohí vysoko postavení ľudia sú extrémni perfekcionisti. Lieky vám prinesú väčšiu chuť do jedla, spánku a pomôžu vám s koncentráciou“.

Spánok je ďalším faktorom, ktorý je častokrát prehliadnutý výskumníkmi. Avšak aj tento faktor môže ovplyvniť to, ako ľudia reagujú na liečbu, tvrdí Landau. Jedna z nedávnych štúdii v časopise Journal of Clinical Psychiatry potvrdila, že ľudia, ktorí spia o dve až tri hodiny viac v porovnaní so svojimi rovesníkmi lepšie reagujú na liečbu antidepresívami.

„Stavím sa, že vysoko postavení ľudia spia kratšie ako ostatní ľudia“ povedala Landau. Je potrebný ďalší výskum, aby sme pochopili, aké faktory skutočne riadia prijímanie a odmietanie liečby. Avšak nateraz vieme, že sociálnoekonomické postavenie súvisí s obtiažnosťou zvládania depresií.

