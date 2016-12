Aké ženy sa najviac páčia chlapom? Kvality vysnenej ženy

Ohodnoť článok

Manželky, milenky, kolegyne či nadriadené. Je úplne jedno, akú rolu zastávame v súkromnom aj pracovnom živote. Všetky nás spája snaha byť pre mužov milá, atraktívna a inteligentná, čo nás vedie k hľadaniu odpovede na to, aké ženy najviac mužov priťahujú.

Tip redakcie: Cestujte na Vianoce domov netypickým spôsobom

Každá žena má svoje cnosti a môže vynikať v niečom inom, no napriek tomu sa hľadá ideál toho, akými vlastnosťami by mala zaujímavá žena disponovať. Aj keď každý chlap si potrpí na inom type povahy, zopár charakterových čŕt milujú všetci bez rozdielov. A našou úlohou bolo zistiť, čím u muža najskôr zabodujeme.

Úprimnosť očarí každého chlapa

V dnešnej dobe narážame na klamstvá, faloš a intrigy častejšie, ako by bolo únosné, takže pravdovravní ľudia sú stále viac vzácni. Vedia to aj ženy, ktorých cnosťou je úprimnosť a ochota hovoriť veci na rovinu. S tým sa spája aj odvaha, ktorá na jednej strane chlapov inšpiruje a na druhej dráždi, čím vzniká priestor na vzbudenie ich záujmu.

Optimizmus sa postará o skvelú atmosféru

Preč s problémami, tragédiami a inými formami ľudského nešťastia. Chce to radšej pozitívny pohľad, smiech a kopec dobrej nálady. Ženy, ktoré dokážu brať život s patričným nadhľadom a optimizmus patrí k ich silným stránkam, si získavajú priazeň mužov. Znie to jednoducho, už len dokázať byť vždy dobre naladená a rozdávať kúsok tohto šťastia ostatným.

Komunikatívnosť – výhoda aj problém

Zhovorčivé ženy sú výzvou pre každého chlapa, ktorého zdobí výrečnosť a dialóg považuje za jeden zo spôsobov prehlbovania vzťahov. Hranica medzi výhodou a problémom potreby rozprávať je však príliš tenká a dlhé vyčerpávajúce rozhovory môžu muža znechutiť. To ale platí vzájomne, takže najlepšie bude spojiť dvoch zhovorčivých alebo dvoch tichých ľudí.

Sexepíl – šarm osobnosti boduje

Byť vášnivá, cítiť sa príťažlivo a vyžarovať zo seba sexepíl nevie hocikto a často sa to nedarí ani tým na pohľad najkrajším ženám. Tajomstvo úspechu nespočíva len vo fyzickom vzhľade, pre mužov je lákavý šarm prameniaci zo ženskej osobnosti. Zvodný pohľad, občasné šteklivé slová či ladná chôdza pôsobí ako magnet, na ktorý sa nalepí väčšina chlapov.

Dámy, buďme hlavne sami sebou!

Vypestovať v sebe niektoré z mužmi oceňovaných ženských vlastností nie je až také zložité, no v istých prípadoch to môže byť skôr na škodu. Tým, že sa snažíme za každú cenu vyhovieť mužským kritériám, sa ľahko dostávame do pasce ich vplyvu. Na to existuje len jedno riešenie a tým je ostať sama sebou. Nezabúdajme, že správny chlap ocení naše pravé ja, ktoré sa nemusí skrývať za žiadnymi maskami.