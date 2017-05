Vyskúšali sme obchodovanie na burze cez internet 1 (20%) 1 vote

Na burze sa dajú získať obchodovaním veľké peniaze. Vedia to rôzne finančné skupiny, rôzne inštitúcie, odborníci v tejto oblasti, ale čoraz viac sa burza týka aj bežných ľudí. Tí sa donedávna pri snahe zapojiť sa do takejto aktivity museli orientovať medzi spoločnosťami, ktoré sprostredkúvajú takéto obchodovania. Dnes všetko oveľa viac sprístupňuje internet. Na internete má viacero takýchto služieb, ktoré umožňujú sa priamo napojiť na obchodovanie na burze, svoje aplikácie. Celé roky som odolával a viac menej ignoroval množstvo reklamy, no po tom, ako jeden kolega zarobil poriadny balík, začal som sa zaujímať o túto vec o niečo viac z pohľadu bežného užívateľa. Keďže sme v redakcii už viac krát niečo otestovali a následne pripravili článok o osobnej skúsenosti, snáď možno pomôže malá orientácia v tom, ako funguje služba, ktorú sa posnažím predstaviť.

Prvý kontakt

Dôvod, prečo som sa osobne celej veci vyhýbal bola nedôvera. Na internete už dnes funguje nespočetné množstvo podvodov a rôznych za nos ťahajúcich firiem. Aj toto je fakt a otázka, na ktorú mnohí hľadajú odpoveď, či ide o podvod, alebo nie. Po dvojmesačnom testovaní, pričom mesiac na demo-peniazoch a mesiac pri reálnych peniazoch, môžem z osobných skúseností povedať, že služba Pluss500 poskytuje naozaj reálny vstup na burzu cez CFD Service, vlastne komukoľvek. Nutné je dosiahnuť plnoletosť, vyplniť niekoľko údajov a skúsiť to.



Nie je to pre každého

Obchodovanie na burze je pre tých, čo cítia svoj šiesty zmysel v tom, predvídať, ktoré akcie porastú a ktoré nie. Odporúčam sledovať prosperovanie firiem a ich uvádzanie noviniek na trh, kedy môže no nemusí rásť hodnota firmy. Je to ale aj pre tých, čo sú si vedomí, čo robia. Radi investujú a venujú sa tomu. Je to však aj pre tých, čo radi riskujú, no samozrejme potrebujú okrem dôvery v nejakú značku, či menu aj napĺňanie očakávaní. Mne osobne, ako obrovskému amatérovi, celá táto oblasť pripadá naozaj ako veľká neznáma. Napriek tomu z pohľadu amatéra pre ostatných amatérov priblížim, o čo vlastne ide.

Systém online obchodovania Plus500 umožňuje pripájanie do platformy CFD Service buď prostredníctvom webu, alebo cez jednoduchú aplikáciu inštalovateľnú do počítača. Tú som prešiel niekoľko krát, kód má čistý a žiadne vírusy a podobná pliaga sa tam určite nenachádza. Zárukou toho by mala byť inštalácia oficiálnej aplikácie. Ak ste si vytvorili účet, prihláste sa naň buď na webe alebo v aplikácií. Na výber máte dva druhy obchodovania. Demo vám vykúzli imaginárnych 20 000 USD alebo EUR s ktorými si môžete otestovať obchodovať. Práve tu som strávil pár dní v mesiaci, než som pochopil, ako čo funguje. Na ďalší mesiac som skúsil reálne peniaze. Tie dokonca vy sami nemusíte ihneď nahrávať. Ak overíte svoj účet prijatím SMS kódu na mobil, služba sľubuje registračný bonus 25 dolárov. Tak sa aj stalo. S mojimi 25 dolármi som na počiatku začal len vo veľmi malej miere obchodovať. Ani som nepostúpil ďaleko, pretože som osobne nenahral kredit vyššou sumou. Spomínaný kolega však svoj kredit nabil kreditnou kartou na vyššiu sumu, aby otestoval akcie Microsoftu a solárnych systémov. Na nákup akcii Apple v tej chvíli nemal dostatok peňazí avšak dobre spravil, lebo deň na to mierne poklesli. Ja som so svojimi 25 dolármi zostal pri nakupovaní drobných akcií, niekde na začiatku pri nákupe jednej facebook akcie, ktoré výnimočne nepadali. No akonáhle začali klesať, začal som sa orientovať na obchod so solárnymi panelmi a pár firmami, ktoré umožňujú obchodovanie aj v takto extrémnych sumách.

Ako prebieha obchodovanie

Jednoduchá aplikácia sa dá považovať za prehľadnú a pomerne rýchlu, čo sa týka aktuálnosti údajov. Dá sa vyberať priamo z obľúbených akcií, alebo z podrobného prehľadu rôznych mien, akcií, a celkovo burzy. Môžete nakupovať, krátiť, alebo predávať investície vybranej firmy, alebo viacerým firmám, subjektom, trhom. Abecedný zoznam obsahuje množstvo značiek na rôznych trhov, nie len amerických, ale napríklad aj rôznych krajín Európy a Ázie. Medzi značkami nájdete viacero výrobcov počítačových hier, elektrotechnické koncerny, a samozrejme rôzne komodity. Pojmy, ktoré sa naučíte z aplikácie sa tu stávajú o niečo viac známejšie. K spoznaniu tohto sveta, ktorý býva mnohým z nás celkom neznámy slúži aj malý videopomocník. Divák, ktorý video dokáže vnímať sa pomerne rýchlo vie naučiť, čo musí robiť preto, aby mohol obchodovať a neprišiel o svoje peniaze. Každá jedna investícia, či lepšie povedané nákup sa dá totiž obmedziť vypínaním pri konkrétnom zisku, alebo čo je ešte lepšie pri konkrétnej strate. Nie všetky komodity sa dajú nakúpiť za malý peniaz. Na niektoré je potrebný väčší balík, ktorý sa dá potom investovať.

Všetko vyzerá pomerne jednoducho. Ako náhle mi zisk z 25 dolárov stúpol len správnym preťahovaním peňazí na 27 dolárov, už som začal celú vec vnímať inak. Môže to byť do určitého momentu droga. Napríklad ak máte nahratých 200 EUR a podarí sa vám pomerne rýchlo vytvoriť 250 EUR. Nahrávanie peňazí z kreditnej karty je možné minimálne so sumou 100 EUR a výber zisku zo systému je zase 100 EUR. Spomínaný kolega už investuje a zatiaľ neplánuje vybrať hotovosť. Preto ak ktokoľvek má skúsenosti s týmto systémom a už vyberal peniaze, nech sa podelí v komentároch o svoje skúsenosti.

Odporúčania

Pokiaľ nepoznáte tento svet, nikdy neinvestujte veľa a už vôbec nie do zaručených rastov firiem ako je Apple, či pri veľkej medializácií do Facebooku, ktorý nakoniec i tak poriadne padal a občas ešte padá. Ten rast nie je vždy zaručený a pri malých skúsenostiach vlastne ani nemusíte nakúpiť, ale skôr spraviť chybu. Ak mienite začať, dostatočne veľa skúseností naberte v demo ukážke a pri malej sume reálnych peňazí. Celý tento systém som osobne vzal ako malý prienik do neznámych vôd, kde som si vystačil s malou sumou registračného bonusu na otestovanie funkčnosti celej veci. Aj vy si tak môžete bezplatne vyskúšať ako vlastne prebieha rast a pokles niektorých komodít.

Článok nie je obchodným článkom, ale je jeden v sérií článkov, v ktorej sa snažíme otestovať niečo zaujímavé na vlastnej koži, aby sme mohli priniesť osobný názor z vlastnej skúsenosti. Ako autor pokladám za zaujímavé, že obchodovanie na burze je prístupné aj verejnosti. Keďže systém umožňuje aj odporúčanie cez referencie, v tomto článku sú uvedené referenčné odkazy priamo vedúce na spomínanú službu. Článok vystríha pred nepremyslenými investíciami a veľkými sumami vloženými do komodít a akcií.

Upozornenie:

Obchodovanie na burze je spojené s rôznymi rizikami. Nie je možné čakať vždy rast. Burza je o rastoch a pádoch. Preto je nutné veľmi dobre predvídať, počítať so všetkými rizikami tohto druhu obchodovania, zoznámiť sa s nakupovanou surovinou, okolnosťami a ďalšími faktormi. Plus500 je len nástroj pre prístup na burzu a každý investuje podľa svojich možností, chuti a znalostí dobrovoľne. Tým pádom z toho vypláva, že pokiaľ neviete čo robíte a nemáte stratégiu, zisk to priniesť nemusí vôbec. Peniaze a obchodovanie na burze je riskantné, vaše peniaze sú ohrozené.

